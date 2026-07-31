  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor Bu da oldu: Kara kripto aklama! Gözaltılar var Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş Dalgalar 700 bin avroyu sahile attı! Tatilciler plajda servet buldu Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış ‘Ana muhalefet olduk’ itirafı! FETÖ'de Yeni Parti sevinci Gelecek göremedi bıraktı! Firari hainler, Özel’in peşine takıldı! FETÖ’den YP’ye alkış ve destek yağmuru AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim! Bakan Yumaklı duyurdu: Fethiye yangını kontrol altına alındı
Gündem DEM'li belediyede yaz kıyımı! Kayapınar belediyesi 22 işçiyi işten attı
Gündem

DEM'li belediyede yaz kıyımı! Kayapınar belediyesi 22 işçiyi işten attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DEM'li belediyede yaz kıyımı! Kayapınar belediyesi 22 işçiyi işten attı

Dem Partili Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi,22 işçinin işine son verdi. Belediye yönetimi tepki çeken kıyımlarla ilgili açıklama yapmadı. İşçiler ise duruma sert tepki gösterdi.

Dem Partili belediyelerde işçi kıyımları yaz döneminde de devam ediyor.

Emekçileri üzen haber Diyarbakır'dan geldi.

Kayapınar İlçe Belediyesi, haftanın son iş gününde 22 işçinin işine son verdi. Emekçiler, şok gelişmeyi mesai bitiminden sonra çap telefonlarına gelen kısa mesajla öğrendi.

Hem işçiler hem Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası işçi kıyımlarıma sert tepki gösterdi.

Hiç bir gerekçe sunulmadan işten çıkarılan işçilerin konuyu yargıya taşıyacağı kaydedildi.

Diyarbakır'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Dem Partili belediyeler 28 ayda 2 bin kişiyi işten attı.

İşten çıkarılan işçilerin Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı oturma eyleminde ise 760 gün geride kaldı.

DEM Parti’li Koçyiğit’den "Terörsüz Türkiye Yasası" açıklaması! "Çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımı"
DEM Parti’li Koçyiğit’den “Terörsüz Türkiye Yasası” açıklaması! “Çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımı”

Gündem

DEM Parti’li Koçyiğit’den “Terörsüz Türkiye Yasası” açıklaması! “Çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımı”

Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı!
Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı!

Siyaset

Okullardaki Mescit Kararına savaş açtılar: DEM Parti Yine İslam'a saldırdı!

AK Parti'den DEM Parti'ye sert ibadet cevabı! Zehranur Aydemir'den tarihi kapak
AK Parti'den DEM Parti'ye sert ibadet cevabı! Zehranur Aydemir'den tarihi kapak

Gündem

AK Parti'den DEM Parti'ye sert ibadet cevabı! Zehranur Aydemir'den tarihi kapak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23