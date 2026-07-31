Obezite beyne saldırıyor: Alzheimer'ın yeni tetikleyicisi keşfedildi

Houston Methodist araştırmacılarının Molecular Neurodegeneration dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, obezite yalnızca metabolizmayı değil, beyne gönderilen biyolojik sinyalleri de değiştiriyor. Araştırmacılar, bu değişimin Alzheimer hastalığıyla ilişkili hasarı artırabilecek mekanizmaları harekete geçirebildiğini belirledi.

Çalışmada, hücre zarlarında bulunan 'fosfatidiletanolamin (PE)' adı verilen yağ moleküllerinin obeziteyle birlikte arttığı ve küçük taşıyıcı yapılarla beyne ulaşabildiği tespit edildi. Araştırmaya göre bu moleküller, beyne ulaştığında sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozabiliyor, bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor ve amiloid proteinlerinin birikmesini teşvik edebiliyor.

OBEZİTE VE ALZHEIMER BAĞLANTISINA YENİ IŞIK

Araştırmanın ortak yürütücülerinden Houston Methodist Chao Center for BRAIN araştırmacısı Dr. Stephen Wong, "Obezite, sinyallerin beyne ulaşma şeklini değiştirebilir. Sevindirici olan ise bunun tedavi edilebilir bir süreç olabileceğini düşünmemizdir." ifadelerini kullandı.

Araştırmada ayrıca PE moleküllerinin dengesinin yeniden sağlanmasının, Alzheimer modellerinde beyin fonksiyonlarını ve bilişsel performansı iyileştirdiği gözlemlendi. Bilim insanları, bu yağ moleküllerini veya beyne taşınmalarını sağlayan mekanizmaları hedef alan tedavilerin, obeziteye bağlı Alzheimer riskini azaltmada yeni bir yaklaşım sunabileceğini belirtti.

Araştırmanın ortak yürütücülerinden Dr. Li Yang ise bu bulguların insanlar üzerinde kullanılabilecek tedavilere dönüşebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.