Soykırımcı Ben-Gvir'den barışa sabotaj! "Gazze'de saldırılar sürmeli"

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu tarafından yayımlanan taslak anlaşmaya sert tepki göstererek, anlaşmanın İsrail açısından kabul edilemez olduğunu öne sürdü. Ben-Gvir, Gazze'deki saldırıların durdurulmaması gerektiğini savunarak, ateşkes karşıtı açıklamalarıyla dikkat çekti.

"İsrail için kabul edilemez"

Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ben-Gvir, "Gazze Barış Kurulu tarafından yayımlanan taslak anlaşma İsrail için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023'te yaşanan saldırıları gerekçe gösteren Ben-Gvir, Hamas'a yönelik askeri operasyonların devam etmesi gerektiğini savundu.

Saldırı ve tehcir çağrısını yineledi

Ben-Gvir, ateşkesin Hamas'ın yeniden güç kazanmasına zemin hazırlayacağını ileri sürerek, "Gazze'de suikast saldırıları devam etmeli, Gazze'den tehciri teşvik etmeliyiz ve İsrail zafer kazanmalı." ifadeleriyle saldırıların sürmesi yönündeki çağrısını tekrarladı.

Aşırı sağcı bakanın açıklamaları, Gazze'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde uluslararası kamuoyunda tepki çekti.

Barış Kurulu yol haritasını açıkladı

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ile silah bırakma sürecinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini belirtmişti.

Trump: Tarihi anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Barış Kurulu ile Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahsızlanması konusunda tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Trump, silahsızlanma sürecinin tamamlanmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekileceğini ifade etmişti.

Hamas'tan olumlu yaklaşım

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik arabulucular tarafından sunulan önerilere sorumlu ve olumlu yaklaştıklarını açıklamıştı.

Ben-Gvir'in açıklamaları ise diplomatik çözüm ve ateşkes yönündeki girişimlerle ters düşen yeni bir çıkış olarak değerlendirildi.