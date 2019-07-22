0553 313 94 23

Zorlu Enerji’ye Horizon 2020’de yeni destek

Zorlu Enerji, AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı kapsamında yeni bir destek daha almaya hak kazandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
Zorlu Enerji’ye Horizon 2020’de yeni destek

Zorlu Enerji, AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı kapsamında yeni bir destek daha almaya hak kazandı.


Zorlu Enerji Avrupa Birliği’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014 - 2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı’nda, daha önce aldığı desteklere bir yenisini ekledi. Zorlu Enerji, dünyada ve sektörde ilk kez uygulanacak olan “jeotermal akışkan özelliklerinin sürekli olarak takibi ve işletme süresince optimizasyonu” üzerine çalışmaya başlıyor.


Daha önce sadece petrol sektöründe uygulanan bu yöntem, Zorlu Enerji jeotermal santrallerinde uygulanmaya başlamasıyla sektörel anlamda dünyada da bir ilk olacak. Planlanan yöntem sayesinde jeotermal akışkanın özellikleri rezervuardan başlayarak işletme aşamasına kadar yazılım ve modellerle anlık olarak takip edilecek, bu sayede klasik sayılabilecek ve zaman alan laboratuvar uygulamalarının bir kısmı teknolojiye entegre edilerek zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanacak.


Avrupalı Konsorsiyum


Toplam 5 milyon Euro bütçesi olan Program için Avrupa’dan, 7 özel şirket, 4 üniversite ve 1 enstitü ortak çalışacakken Zorlu Enerji bünyesindeki santraller de projede kullanılacak ve ilk etapta yaklaşık 350 bin euro destek alınacak.


Jeotermal sektörüne ‘danışman’ oluyor


Verilen bilgilere göre son 1 yıl içinde, Horizon 2020 kapsamında AB’den jeotermal enerjiye yönelik 3 farklı alanda destek alan ve iş birliği için tercih edilen Zorlu Enerji, bu özelliği ile sektördeki global oyuncuların da dikkatini çekti. Bu bağlamda, Zorlu Enerji mühendisleri farklı projeler için danışmanlık teklifleri almaya başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
    1. Uyku bozukluğu depresyona yol..
    2. Çılgın aşık dehşeti
    3. TEM otoyoluna çıkanları bu manzara..
    4. Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor!..
    5. Malatya'da Avrupa kupası heyecanı..
    6. Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını..
    7. Miçotakis de ikili oynuyor
    8. Bingöl’de 8 terörist etkisiz hale..
    9. Suudi Bakan Cubeyr: “İran’ın tavrı..
    10. Muş'taki trafik kazası
    11. Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6..
    12. Futbol dünyası şokta! Yedek..
    13. İHH ve BM’den İdlib’e yeni kamp
    14. ANALİZ - Kuşak-Yol projesi..
    15. Gençlerbirliği ligde ses getirmek..
    16. Buğdayın atası olarak bilinen siyez..
    17. Konya’da kafe uygulamasında 10 tane..
    18. Zorlu Enerji’ye Horizon 2020’de yeni..
    19. Erdoğan imzaladı! 6 isim görevden alındı
    20. Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geri..
    22. Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
    23. MİSİAD, Mersin’deki istihdam artışına..
    24. Şeker hastalığına bağlı kapanan gözü..
    25. Bakan duyurdu! Bayram için YHT'lere ek..
    26. Palandöken: “Devlet esnafla rekabet..
    27. Turkcell, yerli 5G uyumlu antenleri..
    28. Avrupa'nın göbeğinde bir Türk..
    29. Dünyanın en kaliteli salebine patent..
    30. Evinizde veya bahçenizde bulunan 15..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..