Zorbay Küçük daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş maçını yönetti mi?
Süper Lig’de 31. haftanın heyecanı yaşınıyor. Süper Lig 31. hafta maçları cumartesi günü oyanancak dört maç ile başlayacak. Bu hafta Trabzonspor-Beşiktaş derbisi var. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbi karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş maçını yönetti mi? Hakem Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük nereli kaç yaşında?
Zorbay Küçük 8 Ekim 1992 tarihinde Adana'da doğdu. Süper Lig'de görev alan Türk hakem. 18 Ekim 1992'de Adana'da doğmuştur. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor maçı ile başlamıştır ve o sezon sadece tek maç yönetmişti.
Zorbay Küçük daha önce Trabzonspor maçını yönetti mi?
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalmıştı. Bu maçta 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.