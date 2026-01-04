“Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında

ABD, Venezuela'ya geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi ve Karakas başta olmak üzere birçok eyalette askeri tesisler ile limanları vurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi ise bir suçlu gibi kelepçelenerek ABD’ye götürüldü. Dünya ile birlikte Türkiye’den ABD haydutluğuna çok sert tepkiler yükselirken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de ABD'nin Venezuela'daki hukuk dışı baskının kınadı. Birleşmiş Milletler'in derhal toplanarak bu eyleme karşı tepki göstermesi çağrısında bulunan Destici şöyle devam etti: "Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum: Amerika Birleşik Devletleri'nin, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolás Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonunu kınıyorum. Bir ülkenin egemenliğini yok sayarak, O ülkenin seçilmiş liderine yönelik yapılan bu tür girişimler; uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve kabul edilemez.”

BU KÜRESEL BİR ZORBALIKTIR

“Şunun altını özellikle çiziyorum: Emperyalist anlayışın yaygınlaşması, sadece bir bölge için değil, bütün dünya için ciddi bir tehdittir. Gücü elinde bulunduranların, hukuku hiçe sayarak dünyayı kendi iradesine göre dizayn etmeye çalışması; ne barış getirir, ne de güvenlik sağlar. Bu yaklaşım; adaleti değil gücü esas alan, hukuku değil zorbalığı meşrulaştıran bir anlayıştır. Böylesi bir anlayışın kabul görmesi, uluslararası ilişkilerin kurallara dayalı bir düzen olmaktan çıkıp, yeniden taş devrine dönmesi demektir. Bu küresel bir zorbalıktır. Bizim durduğumuz yer nettir: Emperyalizmin karşısında adaletin ve hukukun yanındayız."