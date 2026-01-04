  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!

Kritik minerallerde kontrol Çin’de! Türkiye dahil birçok ülkede fabrikalar durabilir

İşin bu boyutunu kimse konuşmuyor! ABD Venezuela saldırısında bakın kaç kişiyi katletti

Türkiye ekonomisi küresel türbülanstan ihracat rekoru ile çıktı: Sanayi sektörü tarihe geçti!

Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi

Çetelere ve suç örgütlerine "silah" darbesi! 14 ilde dev operasyon: Yüzlerce silah ele geçirildi, suç yuvaları tek tek deşifre edildi!

Aileyi korumak öncelikli hedefimiz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Venezuela açıklaması! "Siyasi tapu halkındır, dışarıdan dayatılamaz!"

Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilan edildi: 7 isim üzerinden konuşuluyordu

AK Parti’den hadsiz Özgür’e ‘Maduro’ tepkisi! Bu siyasi yankesiciliktir
Gündem “Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında
Gündem

“Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Zorbalık meşrulaştı" diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında

ABD'nin Venezuela’daki haydutluğunu eleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir ülkenin egemenliğini yok sayarak, seçilmiş liderine yönelik haydutça girişimler sadece bir bölge için değil, bütün dünya için ciddi bir tehdittir. Maduro'ya yönelik küresel zorbalığı kınıyorum" dedi.

ABD, Venezuela'ya geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi ve Karakas başta olmak üzere birçok eyalette askeri tesisler ile limanları vurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi ise bir suçlu gibi kelepçelenerek ABD’ye götürüldü. Dünya ile birlikte Türkiye’den ABD haydutluğuna çok sert tepkiler yükselirken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de ABD'nin Venezuela'daki hukuk dışı baskının kınadı. Birleşmiş Milletler'in derhal toplanarak bu eyleme karşı tepki göstermesi çağrısında bulunan Destici şöyle devam etti: "Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum: Amerika Birleşik Devletleri'nin, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolás Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonunu kınıyorum. Bir ülkenin egemenliğini yok sayarak, O ülkenin seçilmiş liderine yönelik yapılan bu tür girişimler; uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve kabul edilemez.”

BU KÜRESEL BİR ZORBALIKTIR

“Şunun altını özellikle çiziyorum: Emperyalist anlayışın yaygınlaşması, sadece bir bölge için değil, bütün dünya için ciddi bir tehdittir. Gücü elinde bulunduranların, hukuku hiçe sayarak dünyayı kendi iradesine göre dizayn etmeye çalışması; ne barış getirir, ne de güvenlik sağlar. Bu yaklaşım; adaleti değil gücü esas alan, hukuku değil zorbalığı meşrulaştıran bir anlayıştır. Böylesi bir anlayışın kabul görmesi, uluslararası ilişkilerin kurallara dayalı bir düzen olmaktan çıkıp, yeniden taş devrine dönmesi demektir. Bu küresel bir zorbalıktır. Bizim durduğumuz yer nettir: Emperyalizmin karşısında adaletin ve hukukun yanındayız."

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!
ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Dünya

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı
Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

Dünya

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı
SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Gündem

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

El aciz

Haritadan ingiltere ABD İsrail silinmedikçe yer yüzü rahat etmez …. Cenab-ı Allah yer yüzünü salih kullarına tahsis etmiştir salih kullar yerine zalin kulları seçilmesi sonucu Zalimler yer yüzünde Zulmü zirve yaptı… Salih kullar topluğu Osmanlıyı yıkarak işe başladılar …
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23