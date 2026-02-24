Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış

  • İSTANBUL
Tarihinin en yoğun kar fırtınalarından birini yaşayan New York'ta hayat durma noktasına geldi. Şehirde seyahat yasağı ilan edilirken, şehrin Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sahur vaktinde hizmet çalışanlarıyla bir araya geldi.

ABD'nin en büyük kenti New York’ta, şehrin Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’den takdir toplayan bir hamle geldi. Seyahat yasaklarının ilan edildiği, hayatın durma noktasına geldiği şehirde Mamdani; sıcak makamında oturmak yerine sahur vaktinde kar küreyen işçilerin ve hizmet çalışanlarının yanına koştu.

Batı dünyasının kalbi New York, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışıyla buz kesti; ancak şehrin yönetimindeki Belediye Başkanı Mamdani, soğuk havayı ısıtan bir kardeşlik sahnesine imza attı.

Şehirde olağanüstü hal ilan edilip yollar trafiğe kapatılırken, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Ramazan’ın bereketini New York sokaklarına taşıdı. Sahur vaktinde evinde dinlenmek yerine sahaya inen Mamdani, dondurucu soğukta çalışan belediye işçileri ve hizmet personeliyle bir araya geldi.

Çalışanlarla sahur sofrasında buluşan ve onlarla dua edip moral veren Mamdani’nin bu mütevazı ve hizmet odaklı tavrı, "İslam’ın olduğu yerde şefkat ve adalet vardır" dedirtti.  

SİNAN

"İslam’ın olduğu yerde şefkat ve adalet vardır" doğru söze ne denir.. Helal olsun.

VATANDAŞ!

İYİDE BİZDEDE BAŞKA DİNLERE SAYGI OLSA MESELA ,ONLARIDA SAYSAK?
