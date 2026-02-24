Fenerbahçelileri kahreden maç dünya basınında

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalması, yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yankı buldu. Sarı-lacivertlilerin 90+5'te öne geçip 90+11'de gol yemesi "dram" olarak yorumlandı.

90+5'TE UMUT, 90+11'DE YIKIM

Asensio'nun uzatma dakikalarında attığı golle büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Allevinah'ın 90+11'de attığı golle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçırdı.

AS VE MARCA MANŞETTEN VERDİ

İspanyol basını, özellikle Marco Asensio'nun golünü manşetlere taşıdı.

As gazetesi, "Asensio'dan muhteşem bir gol! Eski Real Madrid oyuncusunun inanılmaz golüne hayran kalacaksınız" ifadelerini kullandı. Haberde, İspanyol yıldızın uzatma dakikalarında attığı golün galibiyet için yeterli olmadığı vurgulandı.

Marca ise karşılaşmayı detaylı analiz ederek, "Chobani Stadyumu'nun çimlerinde kazanma hırsı Marco Asensio'dan daha yüksek olan kimse yoktu" değerlendirmesinde bulundu. Haberde, son saniyelerde gelen beraberlik golü için "İstanbul'da tam anlamıyla bir dram yaşandı" denildi.

"GALATASARAY'IN HATASINI DEĞERLENDİREMEDİ"

Gazetaexpress ise Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın puan kaybını değerlendiremediğini yazdı. Asensio'nun 95. dakikadaki golüne rağmen Allevinah'ın 101. dakikada eşitliği sağladığı belirtilerek, Kadıköy'de yaşananların büyük bir fırsat kaybı olduğu aktarıldı.