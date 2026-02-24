  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü Çapa Tıp Fakültesi'ndaki çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatı dosyasının üzeri örtülmeye mi çalışıldı? Efendileri vazgeçti köleleri diretiyor FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı! Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı! Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi?
Spor Fenerbahçelileri kahreden maç dünya basınında
Spor

Fenerbahçelileri kahreden maç dünya basınında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçelileri kahreden maç dünya basınında

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında 90+5'te öne geçip 90+11'de gol yemesi dünya basınında "dram" olarak yorumlandı; İspanyol medyası Asensio'nun golünü manşete taşıdı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalması, yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yankı buldu. Sarı-lacivertlilerin 90+5'te öne geçip 90+11'de gol yemesi "dram" olarak yorumlandı.

 

90+5'TE UMUT, 90+11'DE YIKIM

Asensio'nun uzatma dakikalarında attığı golle büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Allevinah'ın 90+11'de attığı golle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçırdı.

 

AS VE MARCA MANŞETTEN VERDİ

İspanyol basını, özellikle Marco Asensio'nun golünü manşetlere taşıdı.

As gazetesi, "Asensio'dan muhteşem bir gol! Eski Real Madrid oyuncusunun inanılmaz golüne hayran kalacaksınız" ifadelerini kullandı. Haberde, İspanyol yıldızın uzatma dakikalarında attığı golün galibiyet için yeterli olmadığı vurgulandı.

Marca ise karşılaşmayı detaylı analiz ederek, "Chobani Stadyumu'nun çimlerinde kazanma hırsı Marco Asensio'dan daha yüksek olan kimse yoktu" değerlendirmesinde bulundu. Haberde, son saniyelerde gelen beraberlik golü için "İstanbul'da tam anlamıyla bir dram yaşandı" denildi.

 

"GALATASARAY'IN HATASINI DEĞERLENDİREMEDİ"

Gazetaexpress ise Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın puan kaybını değerlendiremediğini yazdı. Asensio'nun 95. dakikadaki golüne rağmen Allevinah'ın 101. dakikada eşitliği sağladığı belirtilerek, Kadıköy'de yaşananların büyük bir fırsat kaybı olduğu aktarıldı.

Küme hattında olan Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
Küme hattında olan Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Spor

Küme hattında olan Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'dan olay paylaşım! 'Yorumu size bırakıyoruz'
Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'dan olay paylaşım! 'Yorumu size bırakıyoruz'

Spor

Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'dan olay paylaşım! 'Yorumu size bırakıyoruz'

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'de sakatlık depremi! 4 yıldızdan kötü haber geldi
Fenerbahçe'de sakatlık depremi! 4 yıldızdan kötü haber geldi

Spor

Fenerbahçe'de sakatlık depremi! 4 yıldızdan kötü haber geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23