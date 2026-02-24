CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor

Buğra Kardan İstanbul

Delege oylarının pavyonlarda ve otellerde satın alındığı CHP’nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili dava, yeni boyut kazandı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce dünkü duruşmada davanın büyük yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi amacıyla İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına hükmedildi. Böylelikle İBB’nin imkânlarıyla Özgür Özel’in Genel Başkan koltuğuna oturtulduğu hileli kurultay için mutlak butlan kararı çıkma ihtimali güçlendi.

DAVA ŞİMDİ RAYINA OTURDU

Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 12 ismin yargılandığı CHP’nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı’nda ara karar açıklandı. Tanıkların ve avukatların dinlendiği dünkü duruşmada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce davanın hem sanıklar hem de ithamlar bakımından İBB’ye yönelik yolsuzluk davasıyla bağlantılı olduğu kanaatine varıldı. İki davanın tek elden yürütülmesi amacıyla dosyaların birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına karar verildi. Onay gelmesi durumunda iki dava birlikte görülecek. Kararda ayrıca gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve eksik bilirkişi raporlarının tamamlanmasına hükmedilirken duruşma 1 Nisan’a ertelendi. Hukukçular, kurultay ve büyük yolsuzluk davalarının birleştirilmesiyle mutlak butlan kararının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi.

DİĞERLERİ DE GEÇERSİZ SAYILABİLİR

Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şu değerlendirmede bulundu: “Asliye ceza mahkemesinden ağır cezaya giden dosya büyük yaptırım gerektirecek eylemlerle karşı karşıya olduğumuza işaret eder. Dolayısıyla şaibeli kurultay davasının büyük yolsuzluk davasıyla birleşmesiyle yeni durum belirecek. O nedenle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazı çok önemli. Belli ki kurultayla ilgili daha mühim bir karar çıkacak. İhtimal ki büyük bir yaptırıma hükmedilecek. Birleştirme kararının taşıdığı ehemmiyet şüphesiz. Ki bu, tartışmalı kurultay için mutlak butlan kararı çıkma olasılığını yükseltiyor. O kurultayın ardından yapılan kongrelerin, kurultayların geçersiz sayılması kuvvetle muhtemel kılıyor. Öyle anlaşılıyor ki CHP’nin şaibeli yönetimi için çıkacak en ağır karar mutlak butlandır. Bunun ötesi yok.”