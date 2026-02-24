Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı

Yaklaşık altı ay önce Mersin’deki Taşucu'na gelerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Rus Nikolai Rybalko, kısa sürede Türkçe konuşmaya başladı. Rybalko'nun samimi tavırları bölgede sevgiyle karşılanırken Ramazan ayında oruç tutması ve her akşam iftarını Türklerle yapmasıyla çevresindekilerin gönüllerini de fethetti.

Allah’ı çok sevdiğini, İslam dinine ve özellikle oruç ibadetine ilgi duyduğunu ifade eden Rybalko, Ramazan ayı boyunca her gün oruç tuttuğunu söyledi. Rybalko, Taşucu'ndaki Reşadiye Camiine giderek Rusça'ya çevrilmiş Kur'an-ı Kerim de temin ederek Kur’an okumaya başladı.

ORUÇ TUTMAYA CEVAM EDECEK

Şimdilik Müslüman olmayı düşünmediğini dile getiren Rybalko, buna rağmen oruç tutmaya devam edeceğini belirtti. Rybalko, "Oruç tutuyorum. İslam kültürünü inceliyorum. Ramazan ayının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Oruç tutan Türk halkına daha yakın olmak istiyorum. Bu benim ilk Ramazan ayım. Allah'ı çok seviyorum. Bu benim için iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Nikolai'yi 4-5 aydır tanıdıklarını belirten bölge esnaflarından Meryem Güneşer, "Sürekli buraya gelir, video çeker. Bizimle beraber Türk kahvesi içer. Ramazan ayı girdiği günden beri oruç tutar. İftarını burada açar, çay içer sohbet ederiz" dedi.

Nikolai ile çok güzel dostluklar kurduklarını belirten Adem Güneşer ise kısa sürede güçlü bir dostluk kurduklarını ifade ederek, "Çok sıcakkanlı, Türk kültürüne ayak uyduran saygılı birisi. Ramazan ayı başladığından beri orucunu tutar, iftarını yapar. Biz onu sevdik o da bizi sevdi. Gelmediği gün ararız, müsaitse hemen gelir" diye konuştu.