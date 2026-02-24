İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

Keşkül-ü fukara, badem, süt, pirinç unu ve şekerle yapılan, günümüzde de sevilen bir tatlıdır. Adı, hem yoksullara uzanan bir yardım eli hem de paylaşmanın önemini vurgulayan bir kültürel miras olarak yaşamaya devam etmektedir. Bu tatlı, Osmanlı mutfağındaki sosyal adalet anlayışını ve paylaşım kültürünü yansıtan en anlamlı örneklerden biridir.