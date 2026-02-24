İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor
İftar sofralarının aranan kategorisi olan tatlılar için kesinlikle masaya konulması gereken bir tarif...
Osmanlı İmparatorluğu'nda dervişler, tekke ve dergâhlarda toplanan yardımlarla ihtiyaç sahipleri için yemek pişirir ve bu yemekler halka dağıtılırdı. Keşkül tatlısı da bu dayanışma ruhunun bir sembolüdür. Peki keşkül-ü fukara nasıl yapılır? İşte tam kıvamında o lezzetin detayları...
Rivayete göre, bu tatlı özellikle imarethanelerde, yoksullara dağıtılmak üzere hazırlanırdı. Dervişler, topladıkları yardımları bir araya getirir ve bu malzemelerle tatlıyı pişirirlerdi. Ayrıca bu dönemde, keşkül kasesiyle halka giden dervişler, topladıkları yiyecek ve paraları tekkeye getirir, orada bu tatlı gibi yemekler hazırlanarak fukaraya sunulurdu.
Keşkül-ü fukara, badem, süt, pirinç unu ve şekerle yapılan, günümüzde de sevilen bir tatlıdır. Adı, hem yoksullara uzanan bir yardım eli hem de paylaşmanın önemini vurgulayan bir kültürel miras olarak yaşamaya devam etmektedir. Bu tatlı, Osmanlı mutfağındaki sosyal adalet anlayışını ve paylaşım kültürünü yansıtan en anlamlı örneklerden biridir.
Hazırlama süresi: 10 Pişirme süresi: 30 Kaç kişilik: 4 Kaç kalori: 250
MALZEMELER Keşkül-ü Fukara Tarifi İçin Malzemeler 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 4 yemek kaşığı nişasta 1 adet yumurta sarısı 4 yemek kaşığı toz badem 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Toz şeker, nişasta, toz badem, vanilya ve Hindistan cevizini bir tencereye alıp kuru halde karıştırın. 2. Ardından sütü yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin. 3.Yumurta sarısını ilave edip orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. 4. Kaynayıp göz göz olduğunda ocaktan alın ve sıcakken servis kaselerine paylaştırın. 5. Önce oda sıcaklığında ılınmaya bırakın, ardından buzdolabında dinlendirip soğuk olarak servis edin.
KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Kıvamın pürüzsüz olması için pişirme sırasında karışımın sürekli karıştırılması gerekir. Yumurta sarısının kesilmemesi için ateşin çok yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ Keşkül-ü fukara, iyice soğutulduktan sonra servis edilmelidir. Üzerine dövülmüş badem, ceviz, Hindistan cevizi veya nar taneleri eklemek hem görünümünü hem de lezzetini zenginleştirir. Özellikle iftar sonrası hafif bir tatlı olarak küçük kaselerde sunulması, tatlının ferah etkisini daha belirgin hâle getirir.
