  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım Tarih belli oldu! Altı gezegen 'gezegen geçidi'nde buluşacak Uşak’ta büyük heyecan! ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kurası çekildi Yok artık! Cepte mi görüldü Paşa maçı... Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun oynatılmama sebebi ceza tehlikesi mi? Uzmandan Ramazan uyarısı: İftarda yapılan bu hata vücudu şoka sokuyor CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde Milyarder sapığın karanlık arşivi ortaya çıktı: Epstein'in gizli depoları ifşa oldu İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor
Ramazan
8
Yeniakit Publisher
İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

İftar sofralarının aranan kategorisi olan tatlılar için kesinlikle masaya konulması gereken bir tarif...

#1
Foto - İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nda dervişler, tekke ve dergâhlarda toplanan yardımlarla ihtiyaç sahipleri için yemek pişirir ve bu yemekler halka dağıtılırdı. Keşkül tatlısı da bu dayanışma ruhunun bir sembolüdür. Peki keşkül-ü fukara nasıl yapılır? İşte tam kıvamında o lezzetin detayları...

#2
Foto - İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

Rivayete göre, bu tatlı özellikle imarethanelerde, yoksullara dağıtılmak üzere hazırlanırdı. Dervişler, topladıkları yardımları bir araya getirir ve bu malzemelerle tatlıyı pişirirlerdi. Ayrıca bu dönemde, keşkül kasesiyle halka giden dervişler, topladıkları yiyecek ve paraları tekkeye getirir, orada bu tatlı gibi yemekler hazırlanarak fukaraya sunulurdu.

#3
Foto - İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

Keşkül-ü fukara, badem, süt, pirinç unu ve şekerle yapılan, günümüzde de sevilen bir tatlıdır. Adı, hem yoksullara uzanan bir yardım eli hem de paylaşmanın önemini vurgulayan bir kültürel miras olarak yaşamaya devam etmektedir. Bu tatlı, Osmanlı mutfağındaki sosyal adalet anlayışını ve paylaşım kültürünü yansıtan en anlamlı örneklerden biridir.

#4
Foto - İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

Hazırlama süresi: 10 Pişirme süresi: 30 Kaç kişilik: 4 Kaç kalori: 250

#5
Foto - İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

MALZEMELER Keşkül-ü Fukara Tarifi İçin Malzemeler 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 4 yemek kaşığı nişasta 1 adet yumurta sarısı 4 yemek kaşığı toz badem 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

#6
Foto - İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Toz şeker, nişasta, toz badem, vanilya ve Hindistan cevizini bir tencereye alıp kuru halde karıştırın. 2. Ardından sütü yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin. 3.Yumurta sarısını ilave edip orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. 4. Kaynayıp göz göz olduğunda ocaktan alın ve sıcakken servis kaselerine paylaştırın. 5. Önce oda sıcaklığında ılınmaya bırakın, ardından buzdolabında dinlendirip soğuk olarak servis edin.

#7
Foto - İftar için birebir lezzet... Keşkül-ü fukara tarifi! Damakta iz bırakıyor

KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Kıvamın pürüzsüz olması için pişirme sırasında karışımın sürekli karıştırılması gerekir. Yumurta sarısının kesilmemesi için ateşin çok yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ Keşkül-ü fukara, iyice soğutulduktan sonra servis edilmelidir. Üzerine dövülmüş badem, ceviz, Hindistan cevizi veya nar taneleri eklemek hem görünümünü hem de lezzetini zenginleştirir. Özellikle iftar sonrası hafif bir tatlı olarak küçük kaselerde sunulması, tatlının ferah etkisini daha belirgin hâle getirir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülke ve Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ortak açıklama geldi. Açıklamada "İsrail’in Batı..
Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza
Gündem

Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında kararını açıkladı.
Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!
Aktüel

Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!

ABD’de Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ne bağlı Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi araştırmacıları, Ay’ın küçülmeye devam ettiğini açıkladı...
Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı
Gündem

Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaralad..
Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı
Gündem

Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

MASAK raporları, Cem Özmüş cinayetinin azmettirici zanlılarından İhsan Boyabat ile eşi Ayşen Boyabat’ın hesaplarına, aynı davada yargılanan ..
Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu
Gündem

Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu

İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, kaçış planını organ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23