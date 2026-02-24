  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı! Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı! Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi? Nükleer enerji ertelenemez bir ihtiyaç Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Teknoloji Filipinler donanmasına ASELSAN koruması
Teknoloji

Filipinler donanmasına ASELSAN koruması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Filipinler Donanması, ASELSAN silah sistemleriyle donatılan ilk açık deniz devriye gemisini hizmete aldı

Filipinler Donanması, ülkenin ilk açık deniz devriye gemisi olan Rajah Sulayman’ı (PS20), Zambales eyaletindeki Subic Körfezi’nde bulunan deniz üssünde düzenlenen törenle aktif hizmete aldı. Güney Kore merkezli Hyundai Heavy Industries tarafından inşa edilen gemi, Türk savunma sanayii firması ASELSAN tarafından üretilen SMASH 30 mm uzaktan komutalı silah sistemleri (RCWS) başta olmak üzere çok sayıda gelişmiş savunma ve taarruz sistemleriyle donatıldı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Romeo Brawner, geminin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23