Filipinler donanmasına ASELSAN koruması
Filipinler Donanması, ASELSAN silah sistemleriyle donatılan ilk açık deniz devriye gemisini hizmete aldı
Filipinler Donanması, ülkenin ilk açık deniz devriye gemisi olan Rajah Sulayman’ı (PS20), Zambales eyaletindeki Subic Körfezi’nde bulunan deniz üssünde düzenlenen törenle aktif hizmete aldı. Güney Kore merkezli Hyundai Heavy Industries tarafından inşa edilen gemi, Türk savunma sanayii firması ASELSAN tarafından üretilen SMASH 30 mm uzaktan komutalı silah sistemleri (RCWS) başta olmak üzere çok sayıda gelişmiş savunma ve taarruz sistemleriyle donatıldı.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Romeo Brawner, geminin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.