Baba ve kızı darp edilmişti! Baba Muhammed Baca'dan yeni açıklama geldi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Esenköy beldesinde 20 Şubat'ta yaşanan olayla ilgili ortaya çıkan bazı güvenlik kamerası kayıtlarında Muhammed Baca ile komşusu Ş.E'nin kavgasının bir bölümü yer aldı.

Muhammed Baca'nın jandarma personeli ve eşiyle olaya ilişkin diyalogları da kameralarca kaydedildi.

Avukatıyla evinden çıkan Baca, kapı önündeki gazetecilerin kamera kayıtları ve çocuğunun yüzünü aracın torpidosuna vurduğu iddialarını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Şu kız mı torpidoya vurmuş? Görgü tanıkları var. Şu mu torpido vurması. Adam korkuyor çünkü. Korkuyor, yanına kalmayacak. Görgü tanıkları var. Bunlar torpido vurması değil. Görüntüleri kaymakamlığa da attım. Çocuğun vurulması, torpido vurması değil. Hastaneyi, doktoru arayabilirler. Bunlar bile isteye kasıtlı yaptı."

Baca, bir gazetecinin "Bebekle içeri girerken görüntünüz var mı?" sorusu üzerine, "Görüntülerin hepsi bende var. Onları hepsini size teslim ederim." dedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği öne sürülen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E, tutuklanmıştı. Darbedildiği iddia edilen 14 aylık M.İ.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.