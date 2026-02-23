Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Önceki günlerde okullardaki düzenlenmesi planlanan ramazan etkinliklerine karşı başını CHP ve solcuların çektiği laiklik karşıtı bildirilerin ve laiklik yürüyüşlerinin ‘Aman ha… Bu bildiriler ve yürüyüşler AK Parti’ye yarar. Seçimde kazanmak istiyorsanız bu bildirilere en başta siz karşı çıkmalısınız’ türü uyarılar yapan Akif Beki ile Ahmet Hakan’ı eleştiren Ali İhsan Karahasanoğlu, bu kez Akif Beki’nin Saadet Parti’sinin iftarına katıldıktan sonra yaptığı paylaşımı analiz etti.

Milli Gazete’nin okullardaki ramazan etkinliğine karşı sokaklara dökülenlere hitaben ‘Bu mübarek günde nereye yürüyorsunuz’ sorusunu samimi olarak desteklediğini de belirten Karahasanoğlu, “İstiyorum ki Saadet Partililer de aynı soruyu Özgür Özel’e de sorsun” dedi.