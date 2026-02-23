Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım Trump diplomasisi Gazze Barış Kurulu ve sıfır başarı! Soykırım ve işgal devam ediyor Bakan Şimşek rakam verdi! Vergi sisteminde tarihi makas değişikliği Türkiye bir ayıptan daha kurtulacak CHP’nin şaibeli kurultay davasından olay ifadeler: En çok parayı kim verirse oylar ona! İstanbul ekibinden il başkanına 300 bin dolar 100 yıldır karanlık zihniyetleri değişmedi! Laikçi yobazlar toplumu bölüyor AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! “TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur” Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, gündemin en sıcak olaylarının ve gazete manşetlerinin analiz edildiği Akit TV’nin sevilen programı ‘Manşetlerin Dili’nde, Saadet Partisi’nin İstanbul’da düzenlediği olaylı iftarı ve Milli Gazete’nin okullardaki ramazan etkinliklerine karşı İzmir’de sokaklara çıkan CHP’li ve laikleri manşetine taşıyarak sorduğu ‘Bu mübarek günde nereye yürüyorsunuz’ sorusunu değerlendirdi.

Önceki günlerde okullardaki düzenlenmesi planlanan ramazan etkinliklerine karşı başını CHP ve solcuların çektiği laiklik karşıtı bildirilerin ve laiklik yürüyüşlerinin ‘Aman ha… Bu bildiriler ve yürüyüşler AK Parti’ye yarar. Seçimde kazanmak istiyorsanız bu bildirilere en başta siz karşı çıkmalısınız’ türü uyarılar yapan Akif Beki ile Ahmet Hakan’ı eleştiren Ali İhsan Karahasanoğlu, bu kez Akif Beki’nin Saadet Parti’sinin iftarına katıldıktan sonra yaptığı paylaşımı analiz etti.

Milli Gazete’nin okullardaki ramazan etkinliğine karşı sokaklara dökülenlere hitaben ‘Bu mübarek günde nereye yürüyorsunuz’ sorusunu samimi olarak desteklediğini de belirten Karahasanoğlu, “İstiyorum ki Saadet Partililer de aynı soruyu Özgür Özel’e de sorsun” dedi.

