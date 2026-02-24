  • İSTANBUL
Siyaset CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı!
Siyaset

CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı!

CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde parti içi muhalefet dikkat çeken bir toplantıya imza attı. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in de katıldığı, 13 mevcut ve 13 eski milletvekilinin aralarında bulunduğu toplam 42 partili, Ankara’da adı açıklanmayan özel bir mekânda 6,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda genel merkezin politikalarına yönelik eleştiriler öne çıkarken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tecrübesine yeniden ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde parti içi muhalefet dikkat çeken bir toplantıya imza attı. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in de katıldığı, 13 mevcut ve 13 eski milletvekilinin aralarında bulunduğu toplam 42 partili, Ankara’da adı açıklanmayan özel bir mekânda 6,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda genel merkezin politikalarına yönelik eleştiriler öne çıkarken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tecrübesine yeniden ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

CHP'de muhalif kanadın pazar günü gerçekleştirdiği gizli toplantı partiyi karıştırdı. Toplantıda genel merkeze özellikle 3 ana başlıkta ağır eleştirilerin yöneltildiği öğrenildi.

 

3 BAŞLIKTA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Toplantıda yer alan partili kaynakların aktardığına göre, genel merkeze eleştiriler özellikle 3 ana başlıkta ön plana çıktı. Bu kapsamda parti yönetiminin, adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan şüpheli isimleri her koşulda savunmaya çalışmasına sert tepki gösterilerek, 'arınma' ihtiyacı yinelendi.

2023 yılından bu yana muhalif seslere yönelik sonu gelmeyen tasfiye operasyonuna dair büyük rahatsızlık da masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in küfür dolu mesajları başta olmak üzere, parti yönetiminin kurumsal yapıdan ve ülke gündeminden kopuk politikalarına sert eleştiriler getirildi.

 

KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİLENDİRME

Söz konusu hamlenin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tamamen bağımsız olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan kaynaklar, toplantının çıktılarına ilişkin kendisinin özel olarak bilgilendirileceğini belirtti.

Öte yandan gündeme oturan toplantının eski İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın çağrısıyla ve ortak kararla gerçekleştirildiği bildirildi.

 

'20 VEKİL DAHA KATILACAK' İDDİASI

Muhalif kanat, sonraki toplantıya 13 vekile ek olarak 20'yi aşkın vekilin daha katılmasını beklediklerini, bu konuda gerekli görüşmeleri yaptıklarını vurguluyor.

Ayrıca 7 vekilin pazar günkü toplantıya katılmayı planladıkları ancak son anda çıkan bazı kişisel mazeretler sebebiyle buluşmada yer alamadıkları da öğrenildi.

Bir sonraki toplantı yerinin ve tarihinin henüz belli olmadığı ancak bu tür buluşmalara istikrarlı bir şekilde devam edileceği belirtildi.

