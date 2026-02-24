TB2 SİHA Libya'da keklik gibi avlamıştı! Pantsir-S1 hava savunma sistemi yine vuruldu

Brovdi ayrıca, Ukrayna birliklerinin Zaporizjjya bölgesinde bir “Uragan” çok namlulu roketatar sistemini ve Donetsk bölgesindeki Svobodne yerleşimi yakınlarında bir “Buk-M1” hava savunma sistemini de imha ettiğini belirtti. Ukrayna ordusu, söz konusu operasyonların Rusya’nın hava savunma kapasitesini zayıflatmayı ve işgal altındaki bölgelerdeki askeri altyapıyı hedef almayı amaçladığını ifade etti. KAYNAK: QHA