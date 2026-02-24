  • İSTANBUL
TB2 SİHA Libya'da keklik gibi avlamıştı! Pantsir-S1 hava savunma sistemi yine vuruldu
Haber Merkezi

TB2 SİHA Libya'da keklik gibi avlamıştı! Pantsir-S1 hava savunma sistemi yine vuruldu

Bayraktar TB2 SİHA'nın Libya iç savaşında keklik gibi avladığı Rus Pantsir-S1 hava savunma sistemi geçtiğimiz saatlerde başka bir noktada imha edildi.

#1
Foto - TB2 SİHA Libya'da keklik gibi avlamıştı! Pantsir-S1 hava savunma sistemi yine vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 24 Şubat gecesi işgal altındaki Kırım’da Rusya’ya ait Pantsir-S1 hava savunma sistemi ve Malakhit radar istasyonunu vurduğunu açıkladı.

#2
Foto - TB2 SİHA Libya'da keklik gibi avlamıştı! Pantsir-S1 hava savunma sistemi yine vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı İnsansız Sistemler Kuvvetleri, 23 Şubat’ı 24 Şubat’a bağlayan gece geçici olarak Rusya’nın işgali altındaki Kırım’da bulunan Rus askerî hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi. Operasyon kapsamında “Pantsir-S1” hava savunma sistemi ile “Malakhit” radar istasyonunun vurulduğu bildirildi.

#3
Foto - TB2 SİHA Libya'da keklik gibi avlamıştı! Pantsir-S1 hava savunma sistemi yine vuruldu

İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Kırım’da Krasnosilske yerleşimi yakınlarında konuşlu “Pantsir-S1” uçaksavar füze-top sisteminin ve Saki bölgesine bağlı Novofedorivka yakınlarında bulunan “Malakhit” radar istasyonunun tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

#4
Foto - TB2 SİHA Libya'da keklik gibi avlamıştı! Pantsir-S1 hava savunma sistemi yine vuruldu

Brovdi ayrıca, Ukrayna birliklerinin Zaporizjjya bölgesinde bir “Uragan” çok namlulu roketatar sistemini ve Donetsk bölgesindeki Svobodne yerleşimi yakınlarında bir “Buk-M1” hava savunma sistemini de imha ettiğini belirtti. Ukrayna ordusu, söz konusu operasyonların Rusya’nın hava savunma kapasitesini zayıflatmayı ve işgal altındaki bölgelerdeki askeri altyapıyı hedef almayı amaçladığını ifade etti. KAYNAK: QHA

