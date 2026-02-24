  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Otomobil devinde süspansiyon krizi: 400 bin araç geri çağrıldı!
Giriş Tarihi:

Otomobil devinde süspansiyon krizi: 400 bin araç geri çağrıldı!

ABD'li otomobil devi Ford, SUV modeli olan Explorer'ın suspansiyon sorunu nedeniyle 400 bin aracı geri çağırmak zorunda kaldı.

Foto - Otomobil devinde süspansiyon krizi: 400 bin araç geri çağrıldı!

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Ford Explorer modeli araçların arka süspansiyondaki bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edildiği belirtildi.

Foto - Otomobil devinde süspansiyon krizi: 400 bin araç geri çağrıldı!

Açıklamada, bu parçanın kırılmasının, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve ciddi kazalara yol açabileceği ifade edildi.

Foto - Otomobil devinde süspansiyon krizi: 400 bin araç geri çağrıldı!

Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

Foto - Otomobil devinde süspansiyon krizi: 400 bin araç geri çağrıldı!

Öte yandan, Ford'un güvenlik alarmı sadece Explorer modelleriyle sınırlı kalmadı.

Foto - Otomobil devinde süspansiyon krizi: 400 bin araç geri çağrıldı!

Şirket, ayrıca 40 bin 655 aracını da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağıracak. Tüm onarım ve parça değişim işlemlerinin yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

