Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi
Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi

CHP yönetimindeki İzmir, çevre felaketlerinin adresi olmaya devam ediyor. Sokakların çöpü, Körfez'inde çamur ve pis konusu, yollarda çukuru eksik olmayan İzmir'in içme suyuna da pislik karıştı. Her damla yağmurda sokakları göle dönen, kanalizasyon ağı taşan İzmir'de son felaket, Gaziemir'de meydana geldi.

Gaziemir Sarnıç Hürriyet Mahallesi'ndeki İZSU Atık Su Pompa İstasyonu'ndan taşan kanalizasyon sularının, şehrin en kritik içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasına deşarj edildiğinin tespit edilmesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İZSU'ya 839 bin 122 TL para cezası uygulandı.

İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasına, kanalizasyon suyu deşarj edildi. Konuya ilişkin bilgiyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca verdi. Bakanlık incelemesi ile kirliliğin tescillendiğini ve İZSU'ya ceza kesildiğini belirten Atmaca, şunları söyledi:

ÇEVRE BAKANLIĞI İNCELEME YAPTI

"2 Şubat tarihinde sanal medya hesabımızda yayınladığımız videoda, Sarnıç Hürriyet Mahallesi'ndeki İZSU Atıksu Pompa İstasyonu'ndan taşan kanalizasyon sularının, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasındaki derelere deşarj edildiğini ve bu dereler vasıtasıyla barajın içme suyu rezervine karıştığını dile getirip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin konuya müdahil olmalarını talep etmiştik.

Bakanlığın ekipleri tarafından geçen 02 Şubat'ta mahallinde yapılan incelemede, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonunun yanından geçen derede kirlilik olduğu, kanalizasyon hattındaki atık suyun bir kısmının dereye deşarj edildiği tespit edilmiştir."

Söz konusu atık sudan numune alınıp, analiz yapılması için akredite laboratuvara gönderildiğine dikkat çeken Atmaca, "Gelen analiz sonuçlarına göre askıda katı madde parametresi 35 olması gerekirken 81, biyolojik oksijen ihtiyacı parametresi 25 olması gerekirken 35, toplam fosfor değeri 1 olması gerekirken 2,33 çıkmıştır.

839 BİN 122 TL PARA CEZASI

Bu değerlerden anlaşılacağı üzere, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonundan Tahtalı Barajı havzasındaki dereye deşarj edilen suyun, atık su olduğu ve kentsel atık su arıtma yönetmeliğine göre uygun normlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İZSU'ya 839 bin 122 TL para cezası uygulanarak, pompa istasyonundan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyu deşarjının doğruluğu tescil edilmiştir." diye konuştu.

ramazan kartoglı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. ﴾1﴿ Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik ve onu, "Benden başkasını vekil edinmeyin" diyerek, İsrailoğullarına bir rehber yaptık. ﴾2﴿ Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki, o çok şükreden bir kuldu. ﴾3﴿ Biz, Kitap'ta (Tevrat'ta) İsrailoğullarına, "Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz" diye hükmettik. ﴾4﴿ Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmak için) üzerinize, pek güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu, herhâlde yerine gelmesi gereken bir va'd idi. ﴾5﴿ Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik; sayınızı daha da çoğalttık. ﴾6﴿ İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis'e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.) ﴾7﴿

Zekeriya gökçe

İzahı olmayan şeylerin mizahı olur. Bu olayın mizahı da olmaz
