Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi

Gaziemir Sarnıç Hürriyet Mahallesi'ndeki İZSU Atık Su Pompa İstasyonu'ndan taşan kanalizasyon sularının, şehrin en kritik içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasına deşarj edildiğinin tespit edilmesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İZSU'ya 839 bin 122 TL para cezası uygulandı.

İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasına, kanalizasyon suyu deşarj edildi. Konuya ilişkin bilgiyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca verdi. Bakanlık incelemesi ile kirliliğin tescillendiğini ve İZSU'ya ceza kesildiğini belirten Atmaca, şunları söyledi:

ÇEVRE BAKANLIĞI İNCELEME YAPTI

"2 Şubat tarihinde sanal medya hesabımızda yayınladığımız videoda, Sarnıç Hürriyet Mahallesi'ndeki İZSU Atıksu Pompa İstasyonu'ndan taşan kanalizasyon sularının, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasındaki derelere deşarj edildiğini ve bu dereler vasıtasıyla barajın içme suyu rezervine karıştığını dile getirip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin konuya müdahil olmalarını talep etmiştik.

Bakanlığın ekipleri tarafından geçen 02 Şubat'ta mahallinde yapılan incelemede, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonunun yanından geçen derede kirlilik olduğu, kanalizasyon hattındaki atık suyun bir kısmının dereye deşarj edildiği tespit edilmiştir."

Söz konusu atık sudan numune alınıp, analiz yapılması için akredite laboratuvara gönderildiğine dikkat çeken Atmaca, "Gelen analiz sonuçlarına göre askıda katı madde parametresi 35 olması gerekirken 81, biyolojik oksijen ihtiyacı parametresi 25 olması gerekirken 35, toplam fosfor değeri 1 olması gerekirken 2,33 çıkmıştır.

839 BİN 122 TL PARA CEZASI

Bu değerlerden anlaşılacağı üzere, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonundan Tahtalı Barajı havzasındaki dereye deşarj edilen suyun, atık su olduğu ve kentsel atık su arıtma yönetmeliğine göre uygun normlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İZSU'ya 839 bin 122 TL para cezası uygulanarak, pompa istasyonundan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyu deşarjının doğruluğu tescil edilmiştir." diye konuştu.