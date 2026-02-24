  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 ilde dev operasyon: 72 kişi gözaltında! Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz İstanbul'da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı! Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor! İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak! Gazze’de Ramazan Ayı'nda acı bilanço! Avrupa Birliği, ABD ise ticaret anlaşması çalışmalarını askıya aldı 24 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü
Gündem

Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu CHP'yi pavyona düşürdü

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısından Ekrem İmamoğlu sonrası CHP’nin içine düştüğü durumları yazarken dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP’ye mutlak butlan kararı verilip kayyım atanıp atanmayacağını sorusunu analiz eden Selvi “Ekrem İmamoğlu Atatürk’ün partisi CHP’yi pavyon köşelerine düşürdü. CHP’yi parayla satın alınan bir parti durumuna düşürdü. Bu, CHP’ye verilen en büyük zarardır” dedi.

Selvi’nin ‘CHP’ye mutlak butlan gündemde mi’ başlıklı yazısı şöyle:

Ankara’da CHP Kurultayı’yla ilgili rüşvetle delege satın alındığına ilişkin dava görülüyor; İstanbul’da Aziz İhsan Aktaş davasında rüşvet aldığı iddia edilen belediye başkanları yargılanıyor.

CHP’nin hali budur.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’yi içine düşürdüğü durum budur. CHP, kurultaylar partisidir.

İsmet Paşa’nın kaybettiği kurultaylar yapıldı.

Ecevit’e karşı hiziplerin yarıştığı kurultaylar oldu.

Erdal İnönü ile Deniz Baykal’ın kora kor mücadele ettiği kurultayları takip ettim. Deniz Baykal-Mustafa Sarıgül düellosuna tanıklık ettim.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçildiği sırada da kurultay salonundaydım, seçimi kaybettiğinde de.

CHP’de çok kurultay yapıldı ama CHP tarihinde ilk kez bir kurultayda delegelerin parayla satın alındığı iddiasıyla yargılanıyor.

BU CHP İMAMOĞULU’NUN ESERİ

Bu, Ekrem İmamoğlu’nun eseri.

Ekrem İmamoğlu, Atatürk’ün partisi CHP’yi pavyon köşelerinde delege pazarlıklarının yapıldığı parti konumuna düşürdü.

Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’in kurucu partisi olma iddiasındaki CHP’yi parayla satın alınan parti durumuna düşürdü. Bu, CHP’ye verilen en büyük zarardır.

CHP, Türkiye için lazım.

CHP, demokrasimiz için değerli. CHP’liler oylarını parayla satmayacak kadar onurlu insanlardır.

Tek başına iktidar yüzü görmedikleri halde partilerine sahip çıkarlar. Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP’yi parayla satın alınan, parayla satılan parti konumuna düşürdü. Bu, CHP’ye yapılan en büyük kötülüktür.

PAVYONDA PARA ALDIM

Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen CHP kurultayıyla ilgili davada tanıklar kendilerine rüşvet teklif edildiğini açıkladılar.

CHP Erzurum Büyük Kurultay delegesi Yusuf Göğerkaya, “Pavyonda para aldım” dedi.

“İl başkanı hepimize 500’er Euro dağıttı. Ankara’da kurultay gecesi son bir yemeğe gittik. Oradan da pavyona geçtik. İl başkanı beni dışarı çıkarıp 4 imzaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İmza attık ve bin dolar verdi. Abdulkadir Ş. parayı kabul etmedi, ‘Sen beni parayla satın alamazsın’ dedi. İl başkanı daha sonra herkesin attığı oyu WhatsApp’tan kendisine gönderilmesini istedi. İl başkanının İstanbul ekibinden 300 bin dolar aldığını biliyorum” diye ifade verdi.

Hani pavyonda delege pazarlığı yoktu... Ne oldu?

Bu Ekrem İmamoğlu büyük adam. Atatürk’ün CHP’sini pavyonda delege satın alınan parti haline getirdi ya helal olsun. Yüz AK Partili bir araya gelse CHP’ye böyle bir zararı veremezdi.

500 BİN DOLAR ÖNERİLDİ

Kurultay delegesi Tolgahan Erdoğan, “Kurultay tamamen satın almayla gerçekleşti. Tanıklıktan çekilmem için 500 bin dolar önerdiler. Tehdit edildim. Belgeleri ve fotoğrafları size sunuyorum” diye ifade verdi.

CHP Kurultayı’yla ilgili iki dava vardı. Biri mutlak butlan davası. Diğeri ceza davası. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi mutlak butlan talebini reddetti. Lütfü Savaş, mahkeme kararının iptali için İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Eğer bu ceza davasında ceza verilirse, bu karar İstinaf’taki mutlak butlan davasının bozulmasına yol açabilir diye bir beklenti var.

KADAYIF KUTUSUNDAKİ RÜŞVET

Peki İstanbul’da devam eden Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor?

Aziz İhsan Aktaş, iddialarının arkasında durdu. Verdiği rüşvetleri salonda bulunan sanıkların yüzlerine karşı tek tek söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’e 1 milyon dolar verdiğini belirterek, “19 Temmuz’da parayı kardeşimin Ankara’daki evinde verdim. O paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm. Sonra 75 milyonu kardeşlerimin hesabına gönderdiler” dedi.

Böylece baklava kutusundaki rüşvetten sonra bir de kadayıf kutusunda verilen rüşveti öğrenmiş olduk.

Bir de düğün parası var.

Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın düğünü için kardeşlerine bazı taleplerde bulunulduğunu açıkladı. “Para üçüncü kişinin hesabından gönderildi. Organizasyon firmasının sahibinin hesabında bu görülmüştür. Ayrıca Ali Abacı’ya lüks marka araç alındı. Bu araç F.D. üzerinden alındı, aynı gün Abacı’ya verildi. Aracın halen eşinin kullanımında olduğunu öğrendim. Arabaya ödenen paranın dekontları da organizasyon şirketine verilen paranın da dekontları dosyadadır” dedi.

Be adam düğününü dahi rüşvet parasıyla mı yapıyorsun?

BANKA DEKONTLARINI SUNDU

Devam ediyorum.

- Aziz İhsan Aktaş, “Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın seçim maliyetleri kardeşlerime ödettirildi. 5 milyon lira ve 16 araç Erhan Daka’ya teslim edildi” dedi.

- Aziz İhsan Aktaş, “Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın Yumurtalık’taki aile şirketine kayıtlı iki dairenin alınması söylendi. Daireler devredildi. 300 bin doları Ankara’da Kadir Aydar’a kendim teslim ettim. 16 Ekim 2024’te Mustafa Aydar’ın yeğenine 6 milyon teslim edildi” dedi.

Mahkeme devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş, iddialarının arkasında duruyor. Kime ne rüşvet verdiğini rakamlarıyla, tarihiyle anlatıyor. Belgeler, banka dekontları dosyada diyor.

Peki Özgür Özel’in, “Sütte leke var, benim arkadaşlarımda leke yok” dediği CHP’li belediye başkanları ne yapıyor? Hayır, o rakam doğru değil, o banka dekontu sahte, ben kadayıf kutusunda para almadım, benim düğün masraflarım karşılanmadı, ben rüşvet yemedim diyorlar mı? Aziz İhsan Aktaş’ın iddialarını, ortaya koyduğu maddi kanıtları çürütebiliyorlar mı?

Rüşvet alan aldım diyor. Ekrem İmamoğlu’nun en yakın adamları itirafçı olup aldıkları rüşvetleri itiraf ettiler. Rüşvet veren verdim diyor. Rüşvet veren mahkemeye rüşvetin belgesini sunuyor. Özgür Özel ise hâlâ bu dava siyasi diyor.

Şeytanlar bağlanınca meydan bunlara kaldı: Şarkıcı bozuntusundan tesettürümsü kışkırtma!
Şeytanlar bağlanınca meydan bunlara kaldı: Şarkıcı bozuntusundan tesettürümsü kışkırtma!

Gündem

Şeytanlar bağlanınca meydan bunlara kaldı: Şarkıcı bozuntusundan tesettürümsü kışkırtma!

Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?
Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Gündem

Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!
Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!

Gündem

Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!

CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı!
CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı!

Siyaset

CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı!

Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi
Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi

Sağlık

Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi

CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor
CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor

Gündem

CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor

Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı
Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı

Gündem

Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asım keskin

Yüksek yargı neden ise el atmiyor. Akparti yada başka bir parti bu alacakların yaptiginin binde birbi yaosa hemen ya kapatmayla yargılanır yada ödeneği kesilir.

kel hasan

eko chp yi yedi bitirdi yazık oldu villa delege pavyon harfiyat böcek soyer bant baklava kadayıf uçak kadın kayak
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23