t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var

Fondaş t24; yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan saç, kan ve idrar örnekleriyle ilgili sponsor bir haber hazırladı. Herkes gözaltına alınırken, kayınbirader Ali Kaya'nın mola vereceğini düşünen t24; 1 yıl geriye dönük uyuşturucu kullanımını ortaya çıkaran saç testinin sonucunu beklemeden alelacele algı operasyonuna girişti. T24, saç testi yerine 3-4 gün içinde kullanılan maddeyi gün yüzüne çıkaran kan ve idrar öneklerinin haberleştirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, 27 kişi hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden bir kısmının gözaltına alındığını duyurmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi tutuklandı
Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve aralarında yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın bulunduğu 14 kişi, tutuklanmıştı.
Saç testi sonucu daha sonra
Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderinden alınan saç testi sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.