  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez! Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda sıcak gelişme! Baba ile 14 aylık bebeğinin tekme tokat dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı 'Sülün Ekrem'i savunan Elçin'e ikinci 'dolandırıcılık' davası Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor! Meyve-sebze haline helikopter düştü Siyonist alçaklıkta son perde: Filistinli esirlere 'Safari' işkencesi! Yahudi yerleşimciler izledi, katil rejim ziyafet çekti 8 ilde dev operasyon: 72 kişi gözaltında! Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz İstanbul'da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi?
Gündem

Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi?

Dana önce yapay zeka aracılığıyla dolandırıcıların kendisinden habersiz din programındaki görüntülerini kullanarak oluşturdukları bir video ile basur merhemi sattırıldığı ortaya çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu kez Ramazan programında bir izleyicisinin “Yapay zekayla dinimizi öğrenebilir miyiz?” sorusuna cevap verdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Atv'deki sahur programında izleyiciden gelen soruları yanıtladı. Stüdyodaki konuklardan Orhan Kasnakçı, "Yapay zekayla dinimizi, Kur'an-ı Kerim’i öğrenebilir miyiz?" diye sordu. Hatipoğlu, "Yapay zekaya dikkat etmek lazım. Bazıları onu kötü niyetle kullanabiliyor. Hırsızlıklarda, cinayetlerde hukuku yanıltıcı olarak kullanılabiliriyor ancak Olumsuz yanlarının yanında bütün bilimsel çalışmalar son derece güzeldir. Biz yanıltıcı olmadığı sürece hepsine açığız” dedi.

‘İLİM MÜSLÜMANIN YİTİK MALIDIR’

Hatipoğlu, şöyle devam etti: “Yapay zekayla tabii ki Kur'anı Kerim öğrenebilirsiniz. Dinleyip hatim indirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz (SAV) 'İlim Müslüman'ın yitik malıdır, nerede bulursa alır' diyor."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23