Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Atv'deki sahur programında izleyiciden gelen soruları yanıtladı. Stüdyodaki konuklardan Orhan Kasnakçı, "Yapay zekayla dinimizi, Kur'an-ı Kerim’i öğrenebilir miyiz?" diye sordu. Hatipoğlu, "Yapay zekaya dikkat etmek lazım. Bazıları onu kötü niyetle kullanabiliyor. Hırsızlıklarda, cinayetlerde hukuku yanıltıcı olarak kullanılabiliriyor ancak Olumsuz yanlarının yanında bütün bilimsel çalışmalar son derece güzeldir. Biz yanıltıcı olmadığı sürece hepsine açığız” dedi.

‘İLİM MÜSLÜMANIN YİTİK MALIDIR’

Hatipoğlu, şöyle devam etti: “Yapay zekayla tabii ki Kur'anı Kerim öğrenebilirsiniz. Dinleyip hatim indirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz (SAV) 'İlim Müslüman'ın yitik malıdır, nerede bulursa alır' diyor."