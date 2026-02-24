Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mart 2024 gecesi Eyüpsultan’da yaşanan ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin iddianamesini sundu. 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ehliyetsiz ve aşırı hızlı şekilde kullandığı araçla ATV grubuna çarpması sonucu yaşanan faciada, anne Eylem Tok’un oğlunu olay yerinden kaçırarak delilleri kararttığı belirtildi. İddianamede, sanıkların "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından en üst sınırdan cezalandırılmaları istendi.

KAYIP TELEFONUN İZİ: TOK VE EKİBİNDEN DELİL OPERASYONU

Davanın en dikkat çekici detaylarından biri, yaralılardan İbrahim Gümüş’e ait cep telefonunun akıbeti oldu. Kaza sonrası olay yerinde bulunan ve elden ele dolaşarak Kemer Country sitesinin duvarına bırakılan telefonun, site güvenliği tarafından muhafaza altına alındığı belirtildi. İddianamede; Eylem Tok ve Adem Kızıltepe’nin siteye gelerek delil niteliğindeki bu telefonu aldıkları, bu hamlenin "suç delillerini yok etme" suçunu net bir şekilde oluşturduğu vurgulandı.

VALİZ AKTARIMI VE FİRAR TRAFİĞİ: "BİLMİYORDUM" DİYEN BABA ÇIKMAZA GİRDİ

Kaçış planının detayları, kamera görüntüleriyle saniye saniye iddianameye girdi. Bülent Cihantimur’un "kaçıştan haberim yoktu" şeklindeki savunması; tarafların aynı ikamette hazırlık yapması, birlikte yola çıkmaları ve yol üzerinde yapılan valiz aktarımı görüntüleri nedeniyle savcılıkça reddedildi. Mısır üzerinden Amerika’ya uzanan firar yolculuğunda, babanın da sürecin içinde olduğu ve organizasyona dahil olduğu tespiti yapıldı.

BOSTON'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN İADE SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Kaza sonrası önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçan ve kırmızı bültenle aranan ana-oğul, Boston’da yakalanarak tutuklanmıştı. Dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yakından takip ettiği süreçte, ABD makamları iade kararı vermiş ve şüpheliler Türkiye’ye getirilmişti. İddianamede, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un aracı hızlı kullandığı ve kaza anında telefonla konuştuğuna dair tanık beyanları da suçun boyutunu gözler önüne serdi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİN: AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Dosyada şaşırtıcı bir gelişme olarak, Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan diğer tüm müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtikleri açıklandı. Şikayetten vazgeçme dilekçelerinde, maddi ve manevi zararlarının giderildiği gerekçe gösterildi. Ancak müştekilerin feragat etmesine rağmen, savcılık kamu adına yürüttüğü soruşturmada sanıklar için 10’ar yıla kadar hapis cezası isteminden geri adım atmadı.