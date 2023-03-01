Zora düşen Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı doğalgaz teklifi! Şaşkına çeviren çıkış

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz miktarı 2022'de yüzde 18'lik düşüşle 21,5 milyar m3'e geriledi. Türkiye'nin alımı en çok azalttığı satıcı ise Rus doğal gaz devi Gazprom oldu.



Kommersant için konuyu değerlendiren Yuri Barsukov, Almanya pazarının kaybından sonra en büyük müşterinin Türkiye haline geldiğini, ancak 2023'te Çin'in Türkiye'yi geride bırakabileceğini yazıyor.



Ancak Barsukov Türkiye'nin alımları azaltmasının ardında başka sebepler olabilir.

Barsukov'a göre Türkiye'nin en iyi fiyatla gaz alabileceği satıcı hala Gazprom.