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Dünya Zor kullanarak başörtüsüz fotoğrafı çekilen kadın tazminat kazandı
Dünya

Zor kullanarak başörtüsüz fotoğrafı çekilen kadın tazminat kazandı

Başörtüsü takmadan zorla fotoğraf çektirdiği için polise dava açan Amerikalı Müslüman bir kadın, emniyet kuvvetleriyle yaptığı uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak tazminat elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 14:36:00 -
Zor kullanarak başörtüsüz fotoğrafı çekilen kadın tazminat kazandı

Başörtüsü takmadan zorla fotoğraf çektirdiği için polise dava açan Amerikalı Müslüman bir kadın, emniyet kuvvetleriyle yaptığı uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak tazminat elde etti.

Davaya yol açan olay ABD’nin Ferndale şehrinde yaşandı. Helena Bove'nin araba kullandığı ve bir polis devriyesi tarafından durdurulmuştu. Devriye memurları, geçerlilikleri daha sonra doğrulanmasına rağmen, Helena'nın araba plakalarının süresinin dolduğuna inanıyordu. Polis, kadının yanında silah olup olmadığını sordu ve kadın, kendini savunmak için çantasında şok tabancası olduğunu söyledi. Bunu sebep göstererek tutuklandı ve polis karakoluna götürüldü. Karakolda protokol fotoğrafı için başörtüsünün çıkarılmasını istediler. Müslüman kadın, dini inancı nedeniyle bunu yapamayacağını açıklamaya çalıştı ancak polisin psikolojik baskısından sonra başörtüsüz fotoğraf çektirmek zorunda kaldı.

Müslüman savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Helena'nın davasına "tatmin edici bir çözüme" ulaştığını duyurdu. Ferndale şehri politikasını değiştirmeye ve polis karakollarında kadınları sadece başörtülü fotoğraflamaya ve kesinlikle gerekli olmadıkça karşı cinsten memurlar tarafından aranmayı yasaklamaya söz verdi. Helena'ya ayrıca 37.500 dolar tazminat ödendi.

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