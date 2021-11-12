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Dünya Zoom’da dehşet! Ders verirken böyle öldürüldü
Dünya

Zoom’da dehşet! Ders verirken böyle öldürüldü

Güney Afrika’da fitness koçu Lawrence Masinge, Saulsville’daki evinde silahlı saldırganlar tarafından onlarca öğrencinin önünde zoom dersi yaparken öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:37:00 - 2021-11-12 16:38:06
Zoom’da dehşet! Ders verirken böyle öldürüldü

Olay sırasında Masinge, Zoom uygulaması üzerinden seyircilerine egzersiz yaptırıyordu. Cinayete anbean şahit olan 200 kadar seyirci şoka girdi.

Olay sonrası polis tarafından yayımlanan fotoğraflar, seyircilerin yaşadığı dehşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Soygun için eve girilmiş

Polis sözcüsü Mavela Masondo, cinayetin sebebinin tam olarak bilinmediğini açıklarken saldırganların soygun için eve geldikleri sanılıyor.

Canlı egzersize İngiltere’den katılan Mpho Magwaza, şoke edici olayı şu sözlerle anlattı: “Görüntüye bir adamın girdiğini görünce bir şeylerin ters gittiğini anladım. İki el ateş etmesini izledim. Adam hiç acımadı, çok soğukkanlı bir şekilde öldürdü. Gece hiç uyuyamadım.”

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