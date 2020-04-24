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Teknoloji

Zoom güvenliği arttırmak için yeni güncelleme yayınladı

Güvenlik açığı oluşturduğu gerekçesiyle son günlerde eleştiri oklarının hedefi olan video konferans uygulaması Zoom, gizliliği ve güvenliği arttırmak suretiyle yeni bir güncelleme yayınladığını duyurdu.

2020-04-24 05:13:00 -
Zoom güvenliği arttırmak için yeni güncelleme yayınladı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanlar tarafından sıkça kullanılan popüler video konferans uygulaması Zoom, güvenlik açıkları oluşturduğu gerekçesiyle son günlerde eleştiri oklarının hedefi olmuş, ABD'de kullanılması yasaklanmıştı. Zoom, güvenlik sorunlarının önüne geçmek ve gizliliği arttırmak suretiyle yeni bir güncelleme yayınladığını duyurdu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yayınlanan 5.0 güncelleme ile birlikte güvenlik ve gizlilik sorunlarının önemli ölçüde çözüldüğü belirtildi.

"Kullanıcılara birçok seçenek sunulacak"

Güvenliğin daha iyi sağlanması için uygulamaya yeni özellikler ekleyen Zoom, yeni güvenlik ayarları ile birlikte kullanıcıların yapılan toplantıları kilitleme, ekran paylaşımını kısıtlama, katılımcıları kaldırma ve sohbet etme gibi özelliklere müdahale etmesini sağlayacak. Öte yandan, görüşmeyi açan kullanıcıların belirleyeceği bir parola özelliği getirilecek ve bu özellik ile birlikte görüşmeye yeni katılacak kişilerin doğrudan görüşmeye katılması engellenmmiş olacak. Bu kişiler, yeni getirilecek bekleme odası özelliği ile birlikte diğer görüşmecilerin onayı ile görüşmeye katılabilecek.

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