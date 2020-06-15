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Aktüel

Zonguldak'taki maden ocağı hırsızlarının suç dosyası kabarık

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:36:27 -
Zonguldak'taki maden ocağı hırsızlarının suç dosyası kabarık

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 şüphelinin, 16 hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11 Haziran'da merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan B.D. (29), S.K. (41) ve C.K. (19) ile ilgili soruşturma genişletildi.

Şüphelilerin merkez bağlı Elvanpazarcık ve Karapınar beldesinin yanı sıra Devrek, Çaycuma ve Ereğli ilçelerindeki bazı köylerde 16 evden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran'da merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, Aydındere Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda ocak havalandırma motoru, maden vinci ve vagonu, kesim motorları ile çeşitli maden araçları ele geçirilmişti.

Yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeleri kendilerine ait kamyonetle çaldıkları iddia edilen B.D, S.K. ve C.K. gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcılığında ifade veren şüpheliler, 12 Haziran'da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.


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