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Aktüel

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:32:00 -
Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) görevliyken meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesinin yanı sıra incelenen dijital materyallerin imaj alma işlemlerinin devam etmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ile cumhuriyet savcısının mütalaasını sunması için duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

- İddianameden

İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.


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