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Son dakika! Mecliste kabul edildi: İşte yeni en düşük emekli aylığı...

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Son dakika! Mecliste kabul edildi: İşte yeni en düşük emekli aylığı...

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak.

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