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Aktüel Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 şüpheli adliyede
Aktüel

Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:52:56 -
Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 şüpheli adliyede

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan ancak daha sonra kişinin öldürüldüğü belirlendiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, 19 Eylül'de ilçeye bağlı Dedeler köyünde ikamet eden Burhan K'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan U.O. (26), E.K. (26) ve K.O'nun (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı.

Bu arada Burhan K'ye bir süredir şantaj yapıldığı ve bu nedenle katil zanlısı ile tartıştığı sırada öldürüldüğü iddia edildi.

- Olay

19 Eylül'de Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde ikamet eden Burhan K'nin köy mezarlığı önünde kendine ait ruhsatsız tabanca ile başından kendini vurduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlatmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Burhan K'nin öldürüldüğünü belirlemiş, olay gecesi Burhan K'nin birlikte alkol aldığı belirlenen U.O, E.K. ve K.O. gözaltına alınmıştı.


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