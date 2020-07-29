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Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:52:16 -
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sabırlı köyünde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede Z.K. (41) ile T.A'nın (42) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Operasyonda 170 kök Hint keneviri ele geçirdi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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