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Avrupa Avrupa'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 çocuk feci şekilde can verdi!
Avrupa

Avrupa'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 çocuk feci şekilde can verdi!

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Avrupa'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 çocuk feci şekilde can verdi!

Hollanda'nın Noord-Brabant eyaletine bağlı Zeeland köyünde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Pazar sabahı Boekelsedijk yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Çarpmanın hemen ardından araçta yangın çıktı.

Noord-Brabant'ın Maashorst belediyesine bağlı Zeeland köyünde pazar sabahı yaşanan trajik trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Boekelsedijk yolu üzerinde seyreden otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

Aracı 15 Yaşındaki Çocuk Kullanıyordu

Polisin yaptığı açıklamaya göre kazada yaşamını yitirenlerin her ikisi de 15 yaşındaydı. Hayatını kaybedenlerden biri Uden, diğeri ise Veghel kentinde yaşıyordu. Yetkililer, otomobili kullanan kişinin de 15 yaşındaki çocuk olduğunu doğruladı. Ailelere acı haberin ulaştırıldığı belirtilirken, araçta başka yolcu bulunduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

 

Araç Ağaca Çarptıktan Sonra Alev Aldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve travma helikopteri sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine rağmen iki genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Boekelsedijk yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Yol üzerindeki enkaz kaldırılırken, polis ekipleri ve olay yeri inceleme uzmanları bölgede kapsamlı araştırma yaptı. İncelemede dronlardan da yararlanıldı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Doğu Brabant Polisi, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre olay tek aracın karıştığı bir trafik kazası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha ayrıntılı bilgi paylaşılacağını bildirdi. 

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