  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ay daha yüksekten alacaklar! Sosyal yardım aylıklarına zam kararı Çok sayıda şüpheli paketlendi! Marjinal terör örgütüne darbe Konu kıtlığı çekenler Silivri’ye gidebilir: Türkiye’yi güldürmek için ne malzeme arıyorsunuz ki? Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’ İletişim Başkanı Duran’dan NATO Zirvesi açıklaması: 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek Şimdi de hayatını kaybeden çocuğu alet ettiler! Sosyal medyada rezalet algı operasyonu HAVELSAN’dan bir ilk daha NATO ülkesine savaş sistemi sattı Türkmenler ilk defa Suriye Meclisi’nde Mizahtan değil hakaretten tutuklandı 33 masumu şehit eden caniler 33 yıldır serbest! Başbağlar dosyası yeniden açılsın
Spor Yeni unvan ve logo kabul edildi! Erzincanspor’da şirketleşme dönemi başladı
Spor

Yeni unvan ve logo kabul edildi! Erzincanspor’da şirketleşme dönemi başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yeni unvan ve logo kabul edildi! Erzincanspor’da şirketleşme dönemi başladı

Erzincanspor’un Olağanüstü Genel Kurulu’nda şirketleşme teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Kırmızı-siyahlı kulüp, yeni dönemde faaliyetlerini “Erzincanspor Futbol Yatırımları A.Ş.” unvanıyla sürdürecek.

Erzincanspor’da kulübün geleceğini şekillendirecek şirketleşme kararı resmiyet kazandı. Erzincanspor’un Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından gerçekleştirildi. Kongrede alınan kararlarla kulüp, yeni dönemde faaliyetlerini "Erzincanspor Futbol Yatırımları A.Ş." unvanıyla sürdürecek.

 

Daha önce 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen genel kurulda adını "24 Erzincanspor"dan "Erzincanspor" olarak değiştiren ve dernek statüsünden spor kulübü statüsüne geçen kırmızı-siyahlılar, ertelenen olağanüstü genel kurulunu 240 delegenin katılımıyla tamamladı.

Genel kurulun en önemli gündem maddesi olan şirketleşme teklifi, delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla kulübün yeni sezonda Erzincanspor Futbol Yatırımları A.Ş. çatısı altında faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.

 

Kongrede ayrıca kulübün kurumsal kimliğinde de değişikliğe gidildi. Tüzük değişikliği kapsamında kulüp armasında yer alan "24" ibaresi kaldırılarak yerine "Erzincanspor" ifadesi eklendi. Yeni logo da delegelerin onayıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Genel kurulda konuşan Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, şirketleşme sürecine ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerine açıklık getirdi.

Güneş, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun onay sürecinin devam ettiğini belirterek, "Kurulan Anadolu şirketinin yüzde 100 sermayesi Erzincanspor Kulübüne aittir. Şu ana kadar herhangi bir hisse devri ya da pay dağılımı söz konusu değildir. Onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından A ve B hisse listeleri oluşturulacak. Yatırımcıların alacağı paylar, TFF nezdinde devam eden değerleme süreci sonunda belirlenecek. Hisselerin oranı kulübe yapılacak yatırımın büyüklüğüne göre şekillenecektir." ifadelerini kullandı.

 

Yeni sezon hazırlıklarına ilişkin de bilgi veren Güneş, transfer çalışmalarında önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, "Kadromuzun yaklaşık yüzde 85’ini oluşturduk. Transfer komitemiz, gelecek vadeden genç oyuncularla görüşmelerini titizlikle sürdürüyor." dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı sinyali

Hazırlık maçları hakkında da bilgi veren Güneş, “15 Temmuz itibarıyla sezonu açacağız. Ağustos ayında Erzurum'da 12 günlük bir kamp programımız olacak. Ayrıca Fenerbahçe  Spor Kulübü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer hazırlık maçı konusunda anlaşabilirsek, Fenerbahçe'yi Erzincan'da ağırlamış olacağız.  Galatasaray ile de görüşmelerimiz sürüyor. Galatasaray Başkan Vekili, hemşehrimiz Abdullah Kavukcu da bize destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren kongre üyelerimize ve Erzincan'ımızın kıymetli insanlarına teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Hamdi Ulukaya, Erzincanspor'a dolar yağdırdı!
Hamdi Ulukaya, Erzincanspor'a dolar yağdırdı!

Spor

Hamdi Ulukaya, Erzincanspor'a dolar yağdırdı!

Erzurumspor yeni formasını tanıttı! Tarihin izinde, Süper Lig yolunda
Erzurumspor yeni formasını tanıttı! Tarihin izinde, Süper Lig yolunda

Spor

Erzurumspor yeni formasını tanıttı! Tarihin izinde, Süper Lig yolunda

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23