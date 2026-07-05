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Gündem İşte CHP'ye oy verenlerin yüzde 95'i müslüman ülkedeki gündemi!
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İşte CHP'ye oy verenlerin yüzde 95'i müslüman ülkedeki gündemi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşte CHP'ye oy verenlerin yüzde 95'i müslüman ülkedeki gündemi!

Milli ve manevi değerlerin muhafazası noktasında hassasiyet gösterilmesi gereken kültür sanat alanında, Müslüman Türk milletinin vergileriyle faaliyet gösteren kurumların tercihleri dikkat çekiyor. Kültür ve sanat adı altında İslam coğrafyasının kalbinde Yunan figürlerinin sergilenmesi inançlı kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

Milli ve manevi değerlerin muhafazası noktasında hassasiyet gösterilmesi gereken kültür sanat alanında, Müslüman Türk milletinin vergileriyle faaliyet gösteren kurumların tercihleri dikkat çekiyor. Nikos Kazancakis’in kaleme aldığı, Mikis Theodorakis’in müziklerini hazırladığı "Zorba" adlı bale gösterisi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kadroları tarafından, bu aziz milletin bütçesiyle sahneye taşındı.

Müslüman Anadolu insanının inancıyla ve örfüyle uyuşmayan bu iki perdelik eserin konusu, küçük bir Yunan kasabasına gelen Amerikalı John ile dul Marina arasındaki ilişkiyi ve köylülerin buna gösterdiği tepkiyi anlatıyor.

Milletimiz kendi öz değerlerinin ihyasını beklerken, bizzat devletin genel müdürlüğü personeli tarafından antik tiyatro sahnesinde sirtaki dansının sergilenmesi kültür politikalarındaki yerlilik eksikliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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