Savaş beklemiyoruz Ankara’ya gelmeden hizaya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan haber platformu Liberal'e verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve olası askeri gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çeken Miçotakis, ülkesinin caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ancak bunun bir savaş beklentisi anlamına gelmediğini söyledi.

Türkiye ile silahlı bir çatışma beklemediklerini vurgulayan Miçotakis, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir koşulda savaş öngörmüyoruz. Kimsenin Yunanistan'ın egemenliğine meydan okumayı aklından bile geçirmemesi için caydırıcılığımızı güçlendirmek zorundayız."Yunanistan'ın önceliğinin bölgesel istikrar olduğunu dile getiren Miçotakis, iki ülke arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu söyleyen Miçotakis, Türkiye ile iletişim kanallarının korunmasının önemine işaret etti.Miçotakis, "Coğrafya bizi farklılıklarımıza rağmen barış içinde birlikte yaşamaya mahkum ediyor. Türkiye ile her zaman mümkün olan en güçlü konumdan müzakere edeceğim." dedi.

Miçotakis, yaklaşan NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi halinde gündeme yalnızca Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu getireceğini açıkladı.Yunan lider, daha önce Ankara'daki temaslarında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayan 1995 tarihli casus belli kararını doğrudan gündeme getirdiğini de hatırlattı. Kaynak:SonDakika