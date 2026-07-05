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Gündem İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi 3 hafta sürecek Siyonist işgalci ayak sürüyor
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İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi 3 hafta sürecek Siyonist işgalci ayak sürüyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi 3 hafta sürecek Siyonist işgalci ayak sürüyor

İsrail ordusunun, ABD arabuluculuğunda Washington'da varılan çerçeve anlaşma kapsamında Lübnan'ın güneyinde belirlenen iki pilot bölgede kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin 3 haftayı bulabileceği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'in İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

Clearfield ve ekibinin önümüzdeki hafta çekilme planlamasını yapmak üzere tekrar bölgeye geleceği kaydedilen haberde, İsrail ordusunun belirlenen pilot bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin 3 haftayı bulabileceği ileri sürüldü.

Haberde, İsrail ordusunun çekileceği bölgeler hususundaki önerileri hazırladığı ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bunları kabineye sunmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında anlaşmanın gizli güvenlik ekinde ateşkesin uygulanmasına yönelik iki ülkenin ordularının ortak bir denetim mekanizması kurmaya çalıştığı belirtilen habere göre, konuya yakın kaynaklar, bu mekanizmanın iki ülke arasında koordinasyonu sağlayacağını ve bunun Hizbullah'ın tasfiyesine yönelik adımların koordine edilmesini de kapsayacağını iddia etti.

Haberde, ABD'nin, Hizbullah'ın bu mekanizma aracılığıyla aktarılacak hassas bilgilere erişememesini sağlamak amacıyla, bu mekanizmaya katılacak kişileri onaylamasının beklendiği, 2024'te kurulan benzer mekanizmanın başarısız olmasının nedeninin bilgilerin Hizbullah'a aktarılması olduğu ileri sürüldü.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını 2 Mart'ta yoğunlaştırmış ve ülkenin güneyinde geniş bir alanı işgal etmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmış, buna göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 2 pilot bölgeden çekilerek kontrolü Lübnan ordusuna devretmesi kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail ordusu, söz konusu bölgelerden hala çekilmedi.

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