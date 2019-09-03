Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen karı koca gözaltına alındı.03 Eylül 2019 Salı 11:41
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, karı koca şüpheliler yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ç.A. ile B.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda çift gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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