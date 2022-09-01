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Yerel Zonguldak'ta UNESCO Küresel Jeoparklar ağına katılım süreci görüşüldü
Yerel

Zonguldak'ta UNESCO Küresel Jeoparklar ağına katılım süreci görüşüldü

Zonguldak’ta Kömür Jeoparkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 21:54:00 -
Zonguldak'ta UNESCO Küresel Jeoparklar ağına katılım süreci görüşüldü

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda UNESCO Küresel Jeoparklar ağına katılım sürecine ilişkin kriterlerin sağlanmasına dair uygulamaların planlanması ve değerlendirilmesi hususu ayrıntılı olarak değerlendirildi.

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