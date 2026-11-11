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İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

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İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Evlerde en sık kullanılan beyaz eşyaların başında gelen çamaşır makineleri geliyor.

#1
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Peki, çamaşır makinesini hangi saatlerde çalıştırmak daha ekonomik? İşte elektrik tüketimini azaltmanın püf noktaları...

#2
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Elektrik aboneleri, sözleşmelerine ve uygunluk durumlarına göre tek zamanlı veya çok zamanlı tarifelerden yararlanabiliyor. Çok zamanlı, diğer adıyla üç zamanlı tarifede elektrik fiyatları günün farklı saatlerine göre değişiyor.

#3
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen üç zamanlı elektrik tarifesinde gün, farklı fiyatların uygulandığı üç döneme ayrılıyor. Sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlarda 06.00-17.00 saatleri gündüz, 17.00-22.00 saatleri puant, 22.00-06.00 saatleri ise gece dönemi olarak kabul ediliyor.

#4
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Bu tarifede elektrik birim fiyatının en düşük olduğu dönem gece saatleri. Dolayısıyla üç zamanlı tarife kullanan aboneler, çamaşır makinelerini 22.00-06.00 arasında çalıştırarak elektrik maliyetlerini azaltabiliyor.

#5
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Ancak bu saatler tüm aboneler için geçerli değil. Tek zamanlı tarifede elektrik birim fiyatı gün boyunca değişmezken, sürekli yaz saatine göre güncellenmemiş bazı sayaçlarda gece dönemi 23.00-07.00 olarak uygulanabiliyor. Bu nedenle tasarruf etmek isteyenlerin öncelikle elektrik tarifelerini ve sayaçlarının saat ayarını kontrol etmesi gerekiyor.

#6
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Çamaşır makinesini gece çalıştırmak her evde aynı tasarrufu sağlamıyor. Türkiye'de tek zamanlı elektrik tarifesi kullanan abonelerin tüketimi, günün hangi saatinde gerçekleşirse gerçekleşsin aynı birim fiyat üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle tek zamanlı tarifede çamaşır makinesini sabah, öğle veya akşam çalıştırmak tek başına bir fiyat avantajı yaratmıyor.

#7
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Üç zamanlı tarifede ise saatlere göre farklı birim fiyatlar uygulandığından kullanım alışkanlıkları önem kazanıyor. Abonelerin elektrik faturalarından veya elektrik tedarik şirketlerinin müşteri hizmetlerinden hangi tarifeyi kullandıklarını öğrenmeleri mümkün. Elektrik tüketimini azaltmanın bir diğer yolu ise uygun çamaşırları düşük sıcaklıkta yıkamak. Çamaşır makineleri, suyu ısıtmak için enerji harcıyor. Bu nedenle daha yüksek sıcaklık gerektirmeyen günlük kıyafetlerin 30 derecede yıkanması, yüksek sıcaklıklı programlara göre enerji tüketimini azaltabiliyor.

#8
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Özellikle hafif kirli kıyafetlerde düşük sıcaklıkta yıkama tercih edilebiliyor. Bununla birlikte havlu, iç çamaşırı ve hijyen açısından özel bakım gerektiren ürünlerde kumaş etiketleri, deterjan özellikleri ve hijyen ihtiyacı dikkate alınmalı. Az miktarda çamaşır için makineyi sık sık çalıştırmak, yıkanan çamaşır başına düşen enerji ve su tüketimini artırabiliyor. Bu nedenle çamaşırların mümkün olduğunca uygun miktarda biriktirilerek yıkanması öneriliyor.

#9
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Ancak makinenin gereğinden fazla doldurulması da doğru değil. Aşırı yükleme, çamaşırların yeterince temizlenmesini engelleyebildiği gibi cihazın performansını da olumsuz etkileyebiliyor. En doğru doluluk miktarı için çamaşır makinesinin kullanım kılavuzunda belirtilen kapasiteye uyulması gerekiyor.

#10
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Modern çamaşır makinelerinde bulunan ECO programları, elektrik ve su tüketimini azaltmak amacıyla tasarlanıyor. Bu programlar standart yıkama seçeneklerinden daha uzun sürebilse de uygun koşullarda daha az enerji tüketebiliyor.

#11
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Ayrıca makinenin filtresinin düzenli kontrol edilmesi, bakım programlarının uygulanması ve çamaşırların doğru miktarda deterjanla yıkanması da cihazın verimli çalışmasına yardımcı olabiliyor.

#12
Foto - İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Bu nedenle elektrik faturasını azaltmak için yalnızca çamaşır makinesinin çalıştırıldığı saate değil, kullanılan tarifeye, yıkama sıcaklığına, program seçimine ve makinenin doluluk oranına birlikte dikkat edilmesi gerekiyor.

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