İşte Çamaşır makinesini çalıştırmak için sihirli saat!

Üç zamanlı tarifede ise saatlere göre farklı birim fiyatlar uygulandığından kullanım alışkanlıkları önem kazanıyor. Abonelerin elektrik faturalarından veya elektrik tedarik şirketlerinin müşteri hizmetlerinden hangi tarifeyi kullandıklarını öğrenmeleri mümkün. Elektrik tüketimini azaltmanın bir diğer yolu ise uygun çamaşırları düşük sıcaklıkta yıkamak. Çamaşır makineleri, suyu ısıtmak için enerji harcıyor. Bu nedenle daha yüksek sıcaklık gerektirmeyen günlük kıyafetlerin 30 derecede yıkanması, yüksek sıcaklıklı programlara göre enerji tüketimini azaltabiliyor.