Ölüdeniz’de toprak kayması! İstinat duvarı çöktü
Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Teleferik otoparkında toprak kayması yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Teleferik otoparkında toprak kayması yaşandı.
Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, reklam tabelaları da yıkıldı.
Olayın ardından güvenlik önlemi amacıyla otoparka ulaşımı sağlayan yol kapatıldı.
Teleferiğe ulaşmak isteyen vatandaşlar ise araç yolunun kapatılması nedeniyle kaldırım üzerinden yürüyerek ulaşım sağladı.
Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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