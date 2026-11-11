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Ölüdeniz’de toprak kayması! İstinat duvarı çöktü

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IHA Giriş Tarihi:

Ölüdeniz’de toprak kayması! İstinat duvarı çöktü

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Teleferik otoparkında toprak kayması yaşandı.

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Foto - Ölüdeniz’de toprak kayması! İstinat duvarı çöktü

Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, reklam tabelaları da yıkıldı.

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Foto - Ölüdeniz’de toprak kayması! İstinat duvarı çöktü

Olayın ardından güvenlik önlemi amacıyla otoparka ulaşımı sağlayan yol kapatıldı.

#3
Foto - Ölüdeniz’de toprak kayması! İstinat duvarı çöktü

Teleferiğe ulaşmak isteyen vatandaşlar ise araç yolunun kapatılması nedeniyle kaldırım üzerinden yürüyerek ulaşım sağladı.

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Foto - Ölüdeniz’de toprak kayması! İstinat duvarı çöktü

Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Yorumlar

Bilal A

İstinat duvarı niye çöker? Yapan her kimse hile ile yaptığı için. Her işimiz böyle. Daha memlekette sağlam iş yapanı görmedim. Dünyanın nüfusa göre en fazla inşaat firması Türkiye' de. Tam bir rezalet. Bilgi yok, araştırma yok, liyakat 0. Amaç zengin olup köşeyi dönmek...
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