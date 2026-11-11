Pencerelerin altındaki küçük delikleri kapatıyor musunuz? Nedeni şaşırtacak!

Pencere çerçevelerinde görülen her boşluk mutlaka su tahliye deliği anlamına gelmiyor. Drenaj sistemlerinin tasarımı, pencerenin markasına ve modeline göre farklılık gösterebiliyor. Bazı pencerelerde tahliye delikleri açık biçimde bulunurken bazılarında özel plastik kapaklar kullanılıyor. Bu kapaklar da sistemin bir parçası olabildiği için gereksiz yere çıkarılmamaları gerekiyor. Bu nedenle çerçevede görülen bir açıklığın işlevinden emin olmadan silikonla kapatılması veya üzerinde değişiklik yapılması önerilmiyor. Pencere raylarında su birikmesi veya tahliye deliklerinin kirlenmesi durumunda öncelikle pencerenin kullanım ve bakım talimatlarına başvurulması gerekiyor. Uygun modellerde, erişilebilir ray yüzeylerindeki toz ve kirler yumuşak bir fırça ya da fırçalı süpürge başlığıyla temizlenebiliyor. Ancak delikleri genişletmek, yeni açıklıklar açmak veya çerçevenin derinliklerine sert ve sivri cisimler sokmak drenaj sistemine zarar verebiliyor.