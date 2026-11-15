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Aktüel Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle kendiliğinden yıkıldı
Aktüel

Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle kendiliğinden yıkıldı

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Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle kendiliğinden yıkıldı

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde istinat duvarı yıkılan 2 katlı bina kendiliğinden çöktü. Bölgede 14 binadaki 134 daire tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde, alt kısmındaki istinat duvarı tamamen yıkılan 2 katlı bina, 15 Kasım'da saat 11.00 sıralarında gürültüyle kendiliğinden yıkıldı. Binada yaşayanların daha önce tahliye edildiği öğrenildi.

Yıkılma anını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bahadır: 'Diğer binaya zarar vermeden olduğu yere yıkıldı'

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır, evin doğal yollarla tehlikesiz şekilde yıkıldığını belirtti. Bahadır şunları söyledi: "Diğer binaya zarar vermeden olduğu yere yıkıldı. AFAD Müdürlüğü ile takip ediyoruz... Yarın çalışmaları tamamladıktan sonra yolu trafiğe açacağız. Şu anda herhangi bir müdahale yapmıyoruz, boş olarak duruyor."

Bahadır, "Önemli olan kazasız belasız ve vatandaşımızın burnu bile kanamadan olduğu yere yıkılması, hayırlısı oldu" ifadesini de kullandı.

Aynı caddede 21 Ekim'de, kuvvetli yağışların ardından toprağın yumuşamasıyla bir bina çökmüş, Türkan Özhan hayatını kaybetmiş, Kenan Akçaharman yaralanmıştı. Tehlikenin sürdüğü bölgede bugüne kadar 14 binadaki 134 dairede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Zemindeki hareketlilik nedeniyle çevredeki binalar da boşaltıldı, cadde araç trafiğine kapatıldı.

İstinat duvarında 7 Kasım'da çatlaklar oluşmuş, duvar öne doğru kaymaya başlamıştı. Duvarın bir bölümü 11 Kasım'da kendiliğinden yıkıldı; ayakta kalan kısmı da sonrasında kendiliğinden çöktü.

Zonguldak Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Ekipler, çevredeki binaların güvenliğini ve zemindeki hareketliliği izliyor; bölgede yeni göçük ve kayma riskine karşı alınan önlemler devam ediyor.

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