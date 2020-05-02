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Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:39:35 -
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye 57 bin 240 lira para cezası verildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor.

Denetimler sonucunda kısıtlamayı ihlal eden 18 kişiye toplam 57 bin 240 lira para cezası verildi, iş yeri açma yasağına uymadığı gerekçesiyle 1 iş yerine de tutanak tutuldu.

Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Öte yandan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde 245 adreste 192 engelliye toplam 127 bin 448 lira tutarındaki engelli aylığının PTT personeli ile dağıtımı sağlandı.

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