Zonguldak’ta sis etkili oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Zonguldak’ta sabah saatlerinde, aniden bastıran ve etkili olan yoğun sis yüksek kesimlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sis etkili oldu. Gün boyunca hava sıcaklığının 24 dereceye kadar yükselmesi beklenirken kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdun batı bölgelerinde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirildi.

Vatandaşların özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından tedbirli olmaları istendi.