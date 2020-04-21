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Aktüel

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte 2 işçi yaralandı

2020-04-21 19:02:58 -
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte 2 işçi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağındaki bakım onarım sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan işçiler Musa Kaçar (45) ile Yasın Çakır (41) mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Maden işçileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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