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Aktüel Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Aktüel

Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:22:22 -
Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Zonguldak-Ereğli kara yolunda dün meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Tekin (53), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Gamze Tekin'in ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kazada ölen sürücü Yadigar Eroğlu'nun kayınvalidesi Sediye Eroğlu'nun (75) da kaza haberinin ardından kalp krizi geçirdiği, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eroğlu'nun duran kalbinin çalıştırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakıma alınan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli beldesi sapağında dün Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 aylık bebek Hilal Tekin hastanede hayatını kaybetmişti.

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