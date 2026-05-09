  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih verildi! Gram altında önce 8 bin, sonra 11 bin beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti! "Terörsüz Türkiye" mesajı verdi Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi? Ömer Çelik yanıtladı Bakan Kacır “Askeri ve stratejik sektörlerde öncüyüz” Dünyada ve Avrupa’da lider üreticiyiz Sosyal medyayı karıştırdı: Steven Saran'dan kadın muhabire olay hareket AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye devrim yaptı Bakan Yumaklı ‘İsrail tohumu’ algısına rakamlarla cevap verdi İlk 10 ülke içindeyiz KIZILELMA müjdesi! İlk seri teslimatlar bu yıl yapılacak Türkiye ile BAE arasında kritik temas "Erkekleri doğrudan öldürüyorduk" itirafı Katil sürüsü kendinden olanı bile öldürmüş
Spor Galatasaray şampiyon oldu! Fatih Terim'den jet hızında açıklama
Spor

Galatasaray şampiyon oldu! Fatih Terim'den jet hızında açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray şampiyon oldu! Fatih Terim'den jet hızında açıklama

Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4'üncü kez şampiyonluğunu ilan ederken Fatih Terim'den paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan Antalyaspor müsabakada 2 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın, tarihindeki 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim'den paylaşım geldi.

Terim, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu kutladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.

 

Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray’ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca’yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.

Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…

Galatasaray’ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur."

Galatasaray’da sürpriz Mertens gelişmesi!
Galatasaray’da sürpriz Mertens gelişmesi!

Spor

Galatasaray’da sürpriz Mertens gelişmesi!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Başkan Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti
Başkan Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti

Spor

Başkan Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23