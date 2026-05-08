Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejim saflarında yer alan ve bir dönem Dera Hava İstihbarat Şubesi başkanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Hardal Ahmed Diyub’un, sivillere yönelik sistematik hak ihlallerine karıştığı gerekçesiyle düzenlenen özel bir operasyonla yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan cuma günü yapılan yazılı açıklamada, “Hassas izleme ve takip faaliyetlerine istinaden, iç güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli bir operasyonla, devrik rejimin ordusunda görev yapan ve Dera Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olan Tuğgeneral Hardal Ahmed Diyub yakalanmıştır. Söz konusu şahsın sivillere yönelik sistematik hak ihlallerinde doğrudan parmağı olduğu tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Kimyasal saldırı ve lojistik koordinasyon suçlaması

Güvenlik verileri ve soruşturma tutanaklarına dayandırılan açıklamada, zanlının suç dosyasındaki detaylar paylaşıldı. Diyub’un, başkent Şam’daki Bölge Şubesi’nde görev yaptığı ve Harasta bölgesinde bulunduğu sırada düzenlenen kimyasal saldırılarda rol aldığı bildirildi. Açıklamada, zanlının baskıcı operasyonları denetlediği ve Doğu Guta’nın uluslararası alanda yasaklanmış kimyasal silahlarla bombalanmasında lojistik koordinasyonu sağladığının sabit görüldüğü vurgulandı.

Suikast komiteleri ve dış bağlantılar

Bakanlık, yakalanan zanlının Dera ilinde “Suikast Komitesi” olarak bilinen yapıyı yönettiği ve saha infazlarını gerçekleştirmek üzere unsurlar devşirdiğini belirtti. Diyub’un ayrıca İran istihbaratı ve Lübnan Hizbullahı milisleri ile koordinasyon kurduğu, yabancı unsurların Suriye topraklarındaki hareketliliğini resmi güvenlik örtüsü altında kolaylaştırdığı ifade edildi.

Adalet ve hesap verebilirlik vurgusu

Yakalanan şahsın tahkikat işlemlerinin tamamlanması için ilgili makamlara sevk edildiğini bildiren Bakanlık, zanlının yasal usuller çerçevesinde yargı önüne çıkarılarak hak ettiği cezayı alacağını kaydetti.

Söz konusu operasyonun, Suriye halkına karşı suç işleyen devrik rejim yetkililerinin takibi ve hesap sorulması kapsamındaki çabaların bir parçası olduğu belirtilirken; temel amacın cezasızlıkla mücadele, geçiş dönemi adaletinin tesisi ve mağdur ailelerin haklarının korunması olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: SANA