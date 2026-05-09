  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı! Öldü sanılan yaşlı kadının akıbeti ortaya çıktı Bunlar ordu değil haydut sürüsü Ülkede Hantavirüs vaka sayısı iki katına çıktı Korkutan rakam Basın özgürlüğü edebiyatı yapan Özgür'e bak! Canlı yayında gazeteciye hakaret etti! CHP kurultayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Can Ataklı "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı: AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır Sorgu bitti, Özkan Yalım’ın avukatını aradım, 'ne konuştunuz?' dedim. “Abi Dehşet” dedi 5 milyar 487 milyon lira çiftçinin cebinde Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi Hakaret, Özgür’ün karakteri olmuş
Dünya "Çakma Napolyon" Afrika turunda! Macron'un ilk ziyareti Mısır'a
Dünya

"Çakma Napolyon" Afrika turunda! Macron'un ilk ziyareti Mısır'a

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Çakma Napolyon" Afrika turunda! Macron'un ilk ziyareti Mısır'a

Afrika'da giderek zayıflayan Fransa'nın eski sömürgeleri üzerinde hakimiyetini yeniden kurmak istemesi alay konusu olurken, yeniden kıta turuna çıkan Cumhurbaşkanı Macron'un ilk durağı Mısır oldu. Macron'u Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi karşıladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır, Kenya ve Etiyopya'yı kapsayan Afrika turu kapsamında İskenderiye'ye geldi.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Macron, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentine ulaştı ve burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Macron ile Sisi’nin, İskenderiye yakınlarındaki Burc El Arab bölgesinde bulunan Senghor Üniversitesi’nin yeni kampüsünün açılışına katılacağı aktarıldı.

 

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Sisi’nin, Macron ve bazı Afrikalı yetkililerin katılımıyla üniversitenin yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştireceği ifade edildi.

1990 yılında İskenderiye’de kurulan Senghor Üniversitesi, Uluslararası Frankofoni Örgütü'ne (OIF) bağlı önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor. Üniversite, Afrika kıtasına yönelik kalkınma, sağlık, çevre, kültür ve yönetim gibi alanlarda yüksek lisans programları sunuyor.

 

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Macron, Mısır ziyaretinde Sisi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve Orta Doğu’daki güncel gelişmeleri ele alacak.

İki liderin ayrıca 15. yüzyıldan kalma İskenderiye’deki Kayıtbay Kalesi’ni de ziyaret etmesi bekleniyor.

Macron’un, Mısır’ın ardından Kenya ve Etiyopya’ya geçerek temaslarını sürdüreceği ve Afrika-Fransa işbirliği kapsamında çeşitli zirvelere katılacağı kaydedildi.

Fransa’dan İHA avcısı roket hamlesi: Ucuz roketle pahalı tehdide savunma
Fransa’dan İHA avcısı roket hamlesi: Ucuz roketle pahalı tehdide savunma

Gündem

Fransa’dan İHA avcısı roket hamlesi: Ucuz roketle pahalı tehdide savunma

Öztürkler’den Macron’a tepki ‘Sömürgeci Fransa Türk halkını yok sayamaz’ KKTC Türk toprağıdır
Öztürkler’den Macron’a tepki ‘Sömürgeci Fransa Türk halkını yok sayamaz’ KKTC Türk toprağıdır

Dünya

Öztürkler’den Macron’a tepki ‘Sömürgeci Fransa Türk halkını yok sayamaz’ KKTC Türk toprağıdır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Hürmüz çıkışı! Dünyayı saran enerji krizinin faturasını Hürmüz Boğazı'na kesti!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Hürmüz çıkışı! Dünyayı saran enerji krizinin faturasını Hürmüz Boğazı'na kesti!

Gündem

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Hürmüz çıkışı! Dünyayı saran enerji krizinin faturasını Hürmüz Boğazı'na kesti!

Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti
Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti

Dünya

Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23