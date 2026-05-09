İBB soruşturmasında flaş gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılan Ağaç A.Ş. ve Peyzaj A.Ş operasyonunda gözaltına alınan isimlerden emniyette ifade işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtildi.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

 

7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Sevk olan isimler:

1. Oktay Özel — İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı

2. Murat Cırık — Ağaç AŞ Şef

3. Cezayir Aday — Vadi Peyzaj A.Ş. Ortağı

4. Ahmet Kocadağ — Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı

5. Ünal Aksoy — Parametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı

6. Hakan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı

7. Adnan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı

Gökhan Böcek, rüşvet çarkını itiraf etti: Babamın adaylığı için CHP Genel merkezine 1 milyon euro götürdüm

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

CHP'de büyük çözülme: Tamamen savruldular! Kimler AK PARTİ'ye geçti?

CHP kurultayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Can Ataklı "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım"

"Rüşvet verdim diyen CHP'li kumpas var diyen yine CHP'li" AK Partili Usta'dan CHP'ye kapak gibi cevap

